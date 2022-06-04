Уряд виділив 510 млн грн СБУ для виплати пораненим військовослужбовцям — Finance.ua

Уряд виділив 510 млн грн СБУ для виплати пораненим військовослужбовцям

Вчора 10:14 — Казна та Політика

Уряд виділив 510 млн грн СБУ для виплати пораненим військовослужбовцям

Кабінет Міністрів прийняв проєкт розпорядження, який передбачає виділення 510 млн грн з резервного фонду державного бюджету для Служби безпеки України (СБУ).

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Згідно з повідомленням, для виплати одноразової допомоги пораненим військовослужбовцям та сім’ям загиблих спрямують 210 млн грн виділених коштів.

Також проєкт передбачає закупівлю необхідного озброєння, військового спорядження та техніки на 300 млн грн.

Нагадаємо, що за місяць держава витрачає в середньому понад 200 млрд грн на тих, хто втратив роботу, а також на ВПО й армію тощо.

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