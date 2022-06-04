Уряд виділив 510 млн грн СБУ для виплати пораненим військовослужбовцям — Finance.ua
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Уряд виділив 510 млн грн СБУ для виплати пораненим військовослужбовцям

Вчора 10:14Казна та Політика
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Уряд виділив 510 млн грн СБУ для виплати пораненим військовослужбовцямУряд виділив 510 млн грн СБУ для виплати пораненим військовослужбовцям
Кабінет Міністрів прийняв проєкт розпорядження, який передбачає виділення 510 млн грн з резервного фонду державного бюджету для Служби безпеки України (СБУ).
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
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Згідно з повідомленням, для виплати одноразової допомоги пораненим військовослужбовцям та сім’ям загиблих спрямують 210 млн грн виділених коштів.
Також проєкт передбачає закупівлю необхідного озброєння, військового спорядження та техніки на 300 млн грн.
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Нагадаємо, що за місяць держава витрачає в середньому понад 200 млрд грн на тих, хто втратив роботу, а також на ВПО й армію тощо.
За матеріалами: Mind
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