В Україні з’явиться ще один державний банк — Finance.ua

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В Україні з’явиться ще один державний банк

Фондовий ринок
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В Україні з’явиться ще один державний банк
В Україні з’явиться ще один державний банк
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення першої інстанції щодо стягнення активів експрезидента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва, серед яких і «Мотор-Банк».
Про це повідомила заступниця міністра юстиції Інна Богатих у Facebook.
«В Україні тепер на один державний банк більше», — зазначила вона, проілюструвавши допис світлиною «Мотор Банку».
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У коментарях під дописом вона уточнила, які активи Богуслаєва були стягнуті:
  • 14 об’єктів нерухомого майна в Запорізькій області (зокрема, житлові будинки, земельні ділянки, гараж, рибстан «Коса Обіточна», адмінбудівлі);
  • майнові права на торговельні марки;
  • корпоративні права (51% ТОВ «Золота Айстра», 90,1% ТДВ «СК «Мотор-Гарант», 100% ТОВ «Вінницький авіаційний завод», 100% ТОВ «Вертольоти МСБ», 100% АТ «Мотор-Банк», 16,7% ПП «Азов Трейд-ХХI»);336 одиниць вогнепальної зброї;
  • грошові кошти на загальну суму $12,59 млн, 236 тис. євро, 3,2 млн рублів, 105,5 млн грн (у загальному еквіваленті близько 615 млн грн).
Зазначимо, що «Мотор-Банк» стане сьомим державним банком. Наразі державі належать «Приватбанк», «Ощадбанк», «Укрексімбанк», «Укргазбанк», «Сенс Банк» та PIN банк.
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У жовтні 2022 року СБУ затримала президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства, їх підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору. Суд обрав запобіжний захід для Богуслаєва у вигляді тримання під вартою.
Наказом Верховного головнокомандуючого на початку листопада того ж року стратегічно важливі підприємства ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ПрАТ «Запоріжтрансформатор», пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.
«Мотор Січ» є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.

Коли та навіщо націоналізували банки в Україні 🔍

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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