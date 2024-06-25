В Україні з’явиться ще один державний банк — Finance.ua

В Україні з’явиться ще один державний банк Сьогодні 17:40 — Фондовий ринок

В Україні з’явиться ще один державний банк

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення першої інстанції щодо стягнення активів експрезидента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва, серед яких і «Мотор-Банк».

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Інна Богатих у Facebook.

«В Україні тепер на один державний банк більше», — зазначила вона, проілюструвавши допис світлиною «Мотор Банку».

У коментарях під дописом вона уточнила, які активи Богуслаєва були стягнуті:

14 об’єктів нерухомого майна в Запорізькій області (зокрема, житлові будинки, земельні ділянки, гараж, рибстан «Коса Обіточна», адмінбудівлі);

майнові права на торговельні марки;

корпоративні права (51% ТОВ «Золота Айстра», 90,1% ТДВ «СК «Мотор-Гарант», 100% ТОВ «Вінницький авіаційний завод», 100% ТОВ «Вертольоти МСБ», 100% АТ «Мотор-Банк», 16,7% ПП «Азов Трейд-ХХI»);336 одиниць вогнепальної зброї;

грошові кошти на загальну суму $12,59 млн, 236 тис. євро, 3,2 млн рублів, 105,5 млн грн (у загальному еквіваленті близько 615 млн грн).

Зазначимо, що «Мотор-Банк» стане сьомим державним банком. Наразі державі належать «Приватбанк», «Ощадбанк», «Укрексімбанк», «Укргазбанк», «Сенс Банк» та PIN банк.

У жовтні 2022 року СБУ затримала президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства, їх підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору. Суд обрав запобіжний захід для Богуслаєва у вигляді тримання під вартою.

Наказом Верховного головнокомандуючого на початку листопада того ж року стратегічно важливі підприємства ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ПрАТ «Запоріжтрансформатор», пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

«Мотор Січ» є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.