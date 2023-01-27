В Україні з’являться нові автомобільні номери — Finance.ua

В Україні з’являться нові автомобільні номери Сьогодні 12:05 — Особисті фінанси

В Україні з’являться нові автомобільні номери

Українські автовласники отримають нові автомобільні номери. Міністерство внутрішніх справ затвердило зміни до вимог для державних номерних знаків транспортних засобів. Наказ профільного відомства вже опубліковано.

Про це пише Суспільне.

Документ передбачає, що на номерних знаках автівок, які оформлятимуть онлайн та через додаток Дія, замість перших двох літер, які позначають регіон, використовуватимуть такі позначення:

«ED», «DC» — отримають транспортні засоби, якщо вони були оформлені із застосуванням засобів електронного кабінету водія функціональної підсистеми Єдиного державного реєстру єдиної інформаційної системи МВС;

«DI», «PD» — якщо оформлення було зроблено через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема із використанням мобільного додатка порталу Дія.

Що ще треба знати про автомобільні номери

З 2020 року українські власники електрокарів за бажанням можуть закріплювати при реєстрації авто «зелені» номерні знаки. Вони засвідчують повну екологічність автівки. Ці номерні знаки містять літери латинського алфавіту та цифри зеленого кольору.

Це було зроблено для того, щоб в майбутньому власники авто на електротязі мали змогу користуватись пільгами: безкоштовною стоянкою на місцях зарядки електромобілів, в’їзд в екологічно чисті райони, рух смугами громадського транспорту.

Перевірити наявність номерних знаків у сервісних центрах по всіх областях можна онлайн на сайті Головного сервісного центру МВС за посиланням.

Нагадаємо, з 2023 року в Україні починає діяти оновлений алгоритм отримання першого водійського посвідчення . Він складається з п’яти кроків і охоплює теоретичну та практичну підготовку, а також складання трьох іспитів.

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щоб легально керувати певним транспортним засобом, не обійтися без відповідної категорії водіння. А щоб не помилитися з вибором документа, слід знати, які категорії прав в Україні легалізовані та яка між ними відмінність.

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