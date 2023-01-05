Що означають категорії у посвідченні водія: з якого вік мажна їх отримати — Finance.ua

Що означають категорії у посвідченні водія: з якого вік мажна їх отримати Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

Щоб легально керувати певним транспортним засобом, не обійтися без відповідної категорії водіння. А щоб не помилитися з вибором документа, слід знати, які категорії прав в Україні легалізовані та яка між ними відмінність.

Про це пише olx.ua

Наприклад, чим відрізняються категорія С, які машини передбачає для їзди, і категорія С1, які машини можна водити, отримавши її.

Тривалий час в Україні діяли такі категорії посвідчення водія:

А — видавалися мотоциклістам;

В — означали право керувати автомобілем масою до 3,5 т, в якому, крім водія, може поміститися не більше ніж 8 пасажирів;

С — надавали дозвіл керувати автомобілем масою понад 3,5 т;

Д — видавалися шоферам автобусів на більше, ніж на 8 пасажирів;

Е — посвідчення водія цієї категорії дозволяло їздити з причепом.

Проте у 2013 році в українському законодавстві відбулися зміни, й категорії прав поповнилися підгрупами. Тепер їх понад десять. До речі, аналогічні зміни сталися не лише в Україні. Основна причина новацій в системі водійських посвідчень — поява великої кількості нових транспортних засобів з особливими характеристиками.

Усі легалізовані в Україні водійські категорії можна побачити на звороті посвідчення водія державного зразка. На сьогодні таких категорій 15.

Перша група — це водійські права категорії А:

А — можна керувати мотоциклами, зокрема й моделями з боковим причепом, іншим двоколісним транспортом з двигуном від 50 см3;

А1 — видаються водіям моторолерів, мопедів та інших двоколісних транспортних засобів, за умови, що об’єм двигуна не перевищує 50 см3.

Категорія Б тепер представлена 3 підкатегоріями:

В — необхідно отримати тим, хто планує керувати автомобілем, в якому кількість сидячих місць з сидінням водія — до 9, а маса транспортного засобу (ТЗ) не перевищує 3,5 т;

В1 — видається для керування квадро-, трициклами, мотоколясками та іншим 3-4-колісним транспортом масою до 400 кг;

ВЕ — дозволяє керувати транспортним засобом категорії В з причепом, однак є умова — загальна маса автомобіля та причепа не може перевищувати 3,5 т.

Група водійських прав з позначкою С:

С — видається водіям вантажівок масою від 7,5 т;

С1 — дозволяє кермувати вантажівками 3,5-7,5 т;

СЕ — отримують водії фур та далекобійники, які їздять вантажівками категорії С з причепами вагою від 750 кг;

С1Е — надає дозвіл керувати транспортним засобом С1 з причепом, за умови, що загальна маса обох не перевищує 7,5 т.

У Д категорії права водія можуть бути такі:

Д — дозволяють бути водієм автобуса з кількістю посадкових місць 16 й більше;

Д1 — знадобляться для кермування автобусом, в якому передбачено менше як 16 пасажирів;

ДЕ — дають дозвіл на керування системою автобус Д + причіп;

Д1Е — допускають керування транспортним засобом Д1 з причепом масою понад 750 кг.

Категорія Т передбачена для водіїв трамваїв та тролейбусів. Для буксирів знадобиться посвідчення категорії Е.

Найпопулярніші в Україні посвідчення водія категорій В та С. Категорія В дозволяє кермувати практично будь-яким легковим авто, а С — вантажівками.

Що стосується транспортних засобів з електродвигуном, то в більшості випадків водіям також знадобляться спеціальні права:

А1 — для мопедів з двигуном потужністю менш як 4 кВт;

А — для двоколісних ТЗ з потужністю двигуна понад 4 кВт;

В — для електромобілів.

До речі, недавно на автопромі з’явився електрокар Citroen Ami, у якого швидкісні можливості обмежені 45 км/год. Розробники планували, що керувати таким авто можна буде без прав. В Україні можна купити і таку модель з електродвигуном, і більш дешеві авто б/у , проте українцям навіть на Citroen Ami потрібні права категорії В.

З якого віку можна здавати на права певної категорії?

Аби отримати певну категорію посвідчення водія, недостатньо вивчити правила дорожнього руху. Керування транспортними засобами вимагає від водія особливої уваги, здатності адекватно оцінювати ситуацію на дорозі та правильно маневрувати. Деякими видами транспорту керувати відносно легко. Щоб «підкорити» інші, знадобляться не лише теоретичні знання, а й тривала практика.

Саме тому українським законодавством передбачені вікові обмеження на отримання тієї чи іншої категорії водійського посвідчення:

з 16 років можна складати іспити на отримання посвідчення категорій А, А1;

з 18 років видають права В, В1, С, С1;

після досягнення 19-ліття можна подавати документи на отримання категорій ВЕ, СЕ, С1Е;

тільки з 21 року дозволено здавати на права категорій Д, ДЕ, Д1, Д1Е, Т.

За наявності прав категорій В, С, Д, С1 і Д1 та практичного досвіду понад 1 рік, можна отримати посвідчення водія цих же транспортних засобів, але вже з причепом. Якщо за останні 3 роки водій регулярно керував ТЗ категорій В, С, С1 чи Т, він може отримати права Д1. Посвідчення категорії В, С, С1, Д1 чи Т дає право на отримання документа з маркуванням «Д».

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