В Україні з’являться екоіндустріальні парки — Finance.ua

В Україні з’являться екоіндустріальні парки Сьогодні 07:24 — Казна та Політика

Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт про запровадження поняття «екоіндустріальний парк». Йдеться про майданчики, де бізнес, зокрема, використовуватиме альтернативні джерела енергії в промисловості.

Про це зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За словами прем’єр-міністра, це буде інноваційний формат промислових майданчиків, де бізнес використовуватиме альтернативні джерела енергії, раціонально підходитиме до управління відходами та оптимізує використання водних ресурсів.

«Держава зі свого боку забезпечить підтримку у вигляді податкових пільг та фінансування будівництва інженерно-транспортної інфраструктури», — відзначив Шмигаль.

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Також уряд ухвалив рішення про створення ще одного індустріального парку, який буде розташовуватись у Київській області.

За словами прем’єр-міністра, цей майданчик створить 1500 нових робочих місць та залучить понад 1 млрд гривень інвестицій.

Після цього рішення в Україні буде працювати вже 100 індустріальних парків.

У Мінекономіки повідомили , що це парк «Миронівка» на території міста Миронівка Обухівського району Київської області.

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«Розпочинаємо рік з важливої події — реєстрації сотого індустріального парку в Україні. У 2024 році держава вперше надала фінансове стимулювання індустріальним паркам для створення інженерно-транспортної інфраструктури. У цьому році ми продовжимо надавати співфінансування, аби зростала не лише кількість зареєстрованих парків, а кількість підприємств, які відкриваються чи розвиваються на території цих парків. Які створюють нові робочі місця, можливості для розвитку кожного регіону й підтримки економіки країни», — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Площа індустріального парку — 30,3667 га. Загальний обсяг капіталовкладень у будівництво об’єктів на його території оцінюється приблизно у 1 млрд 100 млн грн.

Ключові напрями діяльності індустріального парку:

Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів;

Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування;

Виробництво електричного устаткування;

Виробництво машин і устаткування, н.в.і.у.;

Виробництво іншої продукції;

Виробництво харчових продуктів;

Альтернативна енергетика;

Науково-технічна діяльність;

Діяльність у сфері інформації і телекомунікацій.

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