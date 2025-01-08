В Україні з’являться екоіндустріальні парки — Finance.ua

В Україні з’являться екоіндустріальні парки
Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт про запровадження поняття «екоіндустріальний парк». Йдеться про майданчики, де бізнес, зокрема, використовуватиме альтернативні джерела енергії в промисловості.
Про це зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
За словами прем’єр-міністра, це буде інноваційний формат промислових майданчиків, де бізнес використовуватиме альтернативні джерела енергії, раціонально підходитиме до управління відходами та оптимізує використання водних ресурсів.
«Держава зі свого боку забезпечить підтримку у вигляді податкових пільг та фінансування будівництва інженерно-транспортної інфраструктури», — відзначив Шмигаль.
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Також уряд ухвалив рішення про створення ще одного індустріального парку, який буде розташовуватись у Київській області.
За словами прем’єр-міністра, цей майданчик створить 1500 нових робочих місць та залучить понад 1 млрд гривень інвестицій.
Після цього рішення в Україні буде працювати вже 100 індустріальних парків.
У Мінекономіки повідомили, що це парк «Миронівка» на території міста Миронівка Обухівського району Київської області.
«Розпочинаємо рік з важливої події — реєстрації сотого індустріального парку в Україні. У 2024 році держава вперше надала фінансове стимулювання індустріальним паркам для створення інженерно-транспортної інфраструктури. У цьому році ми продовжимо надавати співфінансування, аби зростала не лише кількість зареєстрованих парків, а кількість підприємств, які відкриваються чи розвиваються на території цих парків. Які створюють нові робочі місця, можливості для розвитку кожного регіону й підтримки економіки країни», — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Площа індустріального парку — 30,3667 га. Загальний обсяг капіталовкладень у будівництво об’єктів на його території оцінюється приблизно у 1 млрд 100 млн грн.
Ключові напрями діяльності індустріального парку:
- Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів;
- Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування;
- Виробництво електричного устаткування;
- Виробництво машин і устаткування, н.в.і.у.;
- Виробництво іншої продукції;
- Виробництво харчових продуктів;
- Альтернативна енергетика;
- Науково-технічна діяльність;
- Діяльність у сфері інформації і телекомунікацій.
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