В Раді запропонували вдосконалити законодавство щодо індустріальних парків — Finance.ua

В Раді запропонували вдосконалити законодавство щодо індустріальних парків Сьогодні 14:34 — Казна та Політика

В Раді запропонували вдосконалити законодавство щодо індустріальних парків

На розгляд Верховної Ради внесено законопроект № 12 117 зі змінами до законодавства щодо розвитку індустріальних парків.

Автор законопроекту Дмитро Кисилевський повідомив , що йдеться про технічні зміни, спрямовані на покращення роботи керуючих компаній та резидентів парків. Вони підготовлені Робочою групою Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку і базуються на ініціативах індустріальних парків, громад і Уряду.

Пропоновані зміни, зокрема, передбачають:

Чітке розмежування функцій всіх субʼєктів індустріального парку;

Надання можливості ініціатору індустріального парку одночасно бути керуючою компанією в одній юридичній особі.

Розширення переліку видів діяльності учасника індустріального парку. Зокрема, йдеться про можливість власної генерації електроенергії.

Розширення переліку обʼєктів, які можуть розміщуватись в межах індустріального парку. Зокрема, це сторіджі та інші обʼєкти альтернативної енергетики.

Впровадження поняття екоіндустріального парку.

Врегулювання правил розміщення в межах індустріального парку інших обʼєктів, окрім промислових. Зокрема, йдеться про навчальні центри, заклади громадського харчування та іншу допоміжну інфраструктуру.

Врегулювання процедури збільшення та зменшення площі індустріального парку.

Визначення процедури переходу права власності на землю від ініціатора індустріального парку до іншої юридичної особи.

Деталізація процедури включення та виключення індустріального парку з Реєстру.

Розширення переліку країн, щодо яких є обмеження залучення інвестицій — до росії додається білорусь та Іран.

Удосконалення процедури вибору керуючої компанії індустріального парку.

Надання керуючій компанії можливості скористатись державною програмою доступних кредитів «5−7-9».

«Модернізація законодавства про індустріальні парки, проведена в 2021 — 2022 рр., спричинила значний розвиток цієї сфери. В різних регіонах країни в індустріальних парках попри війну створюється промислова інфраструктура і будуються нові заводи. Ми відслідковуємо практику застосування цього законодавства, і фіксуємо питання, які складно було передбачити без наявності широкої практики. Робоча група економічного комітету Парламенту розвитку зібрала всі відповідні ініціативи і підготувала апдейт законодавства для подальшого розвитку», — відзначив Дмитро Кисилевський.

Основні зміни в законодавство про індустріальні парки Президент Володимир Зеленський підписав 5 жовтня 2021 року. У 2022 році, були прийняті податкові і митні стимули для індустріальних парків. В 2024 році уряд запустив програму фінансової підтримки розвитку промислової інфраструктури індустріальних парків. Індустріальні парки є складовою політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні».

minprom За матеріалами:

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