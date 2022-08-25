В Україні з початку вторгнення рф відкрилося майже 150 тисяч нових бізнесів — Finance.ua

В Україні з початку вторгнення рф відкрилося майже 150 тисяч нових бізнесів Вчора 14:01 — Особисті фінанси

В Україні з початку вторгнення рф відкрилося майже 150 тисяч нових бізнесів

З моменту повномасштабного вторгнення рф в Україну було зареєстровано майже 150 тисяч нових бізнесів. З них 132 тисячі — це фопи, та понад 14 тисяч юридичних осіб.

Про це повідомляє Опендатабот.

Щомісяця кількість реєстрацій нових бізнесів зростає. Найбільший показник зафіксовано у перший тиждень серпня — 5 306 нових фопів. Це навіть трохи більше, аніж було в останній тиждень до вторгнення рф — 5 231 новий фоп.

Інфографіка: Опендатабот

Загалом з моменту поновлення роботи ЄДР та можливості реєстрації нових бізнесів на початку квітня було зареєстровано 132 тисячі фопів. На даний момент в Україні працює 1,9 млн ФОПів.

За час з 24 лютого помітно змінились й напрямки діяльності малого та середнього бізнесів. Станом на кінець серпня найбільше реєструють ФОПи, пов’язані з роздрібною та оптовою торгівлею. Загалом підприємці за цим КВЕДом склали 30% від усіх нових фопів, відкритих за пів року активної фази війни.

Натомість КВЕДи, пов’язані з ІТ-сферою, що лідували ще у лютому, посунулися з топових позицій.

Інфографіка: Опендатабот

За пів року було зареєстровано понад 14 тисяч юридичних осіб. У топі за кількістю реєстрацій опинилися компанії, що надають соціальну допомогу, займаються оптовою торгівлею та діяльністю громадських організацій.

Інфографіка: Опендатабот

Довідка Finance.ua:

Кабмін ухвалив рішення дозволити представникам українського бізнесу, які офіційно виплачують зарплату і не мають заборгованості з податків та зборів, виїжджати за кордон. Відповідне рішення набуде чинності від 1 вересня;

за даними ЄБА, 30% компаній заявляють, що їхніх фінансових резервів вистачить на період більше року, тоді як у травні таких було 19%. Майже половина, а саме 48% оцінюють свою фінансову стійкість у пів року, а ще 16% — у рік. Тільки 2% бізнесів повідомляють, що їхні фінансові резерви вже вичерпались.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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