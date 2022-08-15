Бізнес покращив оцінку власної фінансової стійкості — Finance.ua

Бізнес покращив оцінку власної фінансової стійкості Вчора 09:45 — Особисті фінанси

Бізнес покращив оцінку власної фінансової стійкості

30% опитаних компаній заявляють, що їхніх фінансових резервів вистачить на період більше року, тоді як у травні таких було 19%. Майже половина, а саме 48% оцінюють свою фінансову стійкість у пів року, а ще 16% — у рік. Тільки 2% бізнесів повідомляють, що їхні фінансові резерви вже вичерпались.

Про це свідчать результати нової хвилі опитування Європейською Бізнес Асоціацією.

Усі опитані компанії вже відновили свою роботу

З них 49% відновили свою діяльність у повному обсязі, а 51% — частково.

Серед компаній, що працюють частково, 44% були вимушені скоротити географію своєї діяльності, 20% — закрити частину офісів чи торгових точок, 18% — перейти в онлайн.

Виплата заробітних плат

Динаміка виплати компаніями заробітної плати залишається практично незмінною. Так, 61% продовжують виплати у повному обсязі, а 28% роблять це з авансовими чи додатковими виплатами. Однак кількість компаній, що скорочують розмір грошової винагороди зросла до 21%, тоді як у травні таких було 13%.

При цьому 7% компаній відправляють персонал в неоплачувану відпустку, а 10% вимушені вдаватися до скорочень.

Втрати компаній

На жаль, бізнес продовжує зазнавати втрат з кожним новим днем війни.

Так, за 5 місяців російської агресії 41% компаній зазнали втрат до 1 млн доларів, 32% оцінили втрати в діапазоні 1-10 млн доларів та 18% повідомляють про втрати більше 10 млн доларів.

При цьому принаймні 38% понесли втрати від бойових дій безпосередньо. З тих компаній, чиї активи були зруйновані або пошкоджені, половина ще знаходяться на стадії фіксування збитків, 28% звернулись до правоохоронних органів, а 6% сформували позови до національних судів.

Для відновлення роботи свого бізнесу тільки 8% залучають державні чи міжнародні програми для підтримки свого бізнесу. Зокрема 5% користуються опцією сплати єдиного податку в розмірі 2% та іншими податковими пільгами.

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