Кабмін дозволив представникам українського бізнесу виїжджати за кордон: коли і на який термін — Finance.ua

Кабмін дозволив представникам українського бізнесу виїжджати за кордон: коли і на який термін Вчора 17:40 — Казна та Політика

Кабмін дозволив представникам українського бізнесу виїжджати за кордон: коли і на який термін, IvanSemenovich

Кабмін ухвалив рішення дозволити представникам українського бізнесу, які офіційно виплачують зарплату і не мають заборгованості з податків та зборів, виїжджати за кордон. Відповідне рішення набуде чинності від 1 вересня.

Про це повідомила Юлія Свириденко — перша віцепрем’єрка — міністерка економіки, в ефірі спільного телемарафону.

За її словами, це — важливий крок, необхідний для бізнесу — щоб працівники мали змогу брати участь у міжнародних заходах, підписувати ділові контракти та повертатись до України для того, щоб розвивати свій бізнес.

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«З 1 вересня бізнес, який сплачує офіційно зарплату, який не має заборгованостей по податках та зборах перед бюджетом, у якого середня зарплата — не менше 20 тисяч гривень, 10% штатної чисельності (але не більше 10 людей) матимуть змогу виїжджати за заявкою роботодавця», — заявила Свириденко.

Вона додала, що термін, на який можна буде залишити Україну, становить до 7 днів включно. Щоб виїхати за кордон, потрібно подати заявку на порталі «Дія».

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