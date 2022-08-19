Кабмін дозволив представникам українського бізнесу виїжджати за кордон: коли і на який термін — Finance.ua
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Кабмін дозволив представникам українського бізнесу виїжджати за кордон: коли і на який термін

Казна та Політика
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Кабмін дозволив представникам українського бізнесу виїжджати за кордон: коли і на який термін
Кабмін дозволив представникам українського бізнесу виїжджати за кордон: коли і на який термін, IvanSemenovich
Кабмін ухвалив рішення дозволити представникам українського бізнесу, які офіційно виплачують зарплату і не мають заборгованості з податків та зборів, виїжджати за кордон. Відповідне рішення набуде чинності від 1 вересня.
Про це повідомила Юлія Свириденко — перша віцепрем’єрка — міністерка економіки, в ефірі спільного телемарафону.
За її словами, це — важливий крок, необхідний для бізнесу — щоб працівники мали змогу брати участь у міжнародних заходах, підписувати ділові контракти та повертатись до України для того, щоб розвивати свій бізнес.
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«З 1 вересня бізнес, який сплачує офіційно зарплату, який не має заборгованостей по податках та зборах перед бюджетом, у якого середня зарплата — не менше 20 тисяч гривень, 10% штатної чисельності (але не більше 10 людей) матимуть змогу виїжджати за заявкою роботодавця», — заявила Свириденко.
Вона додала, що термін, на який можна буде залишити Україну, становить до 7 днів включно. Щоб виїхати за кордон, потрібно подати заявку на порталі «Дія».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
ТСН
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