У Раді пропонують розширити категорію чоловіків, яким можна виїжджати за кордон — Finance.ua

У Раді пропонують розширити категорію чоловіків, яким можна виїжджати за кордон Вчора 16:32 — Казна та Політика

У Раді пропонують розширити категорію чоловіків, яким можна виїжджати за кордон

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про розширення категорії чоловіків, яким можна виїжджати з України під час воєнного стану. Наприклад, пропонують дозволити їздити за кордон тим, хто виховує двох дітей до 14 років та має вагітну дружину.

Законопроект № 7484-1 пропонує надати право чоловікам виїжджати з України, в яких троє і більше дітей віком до 18 років або двоє дітей віком до 14 років, або одна дитина віком до 14 років та вагітна жінка, або одна дитина віком до 3 років.

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Також пропонують дозволити виїжджати за кордон:

жінкам та чоловікам, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

жінкам та чоловікам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.

Окрім того, пропонують дозволити виїжджати з України громадянам:

які мають в інших країнах нерухомість, бізнес (в якості власників, або співвласників), посвідку на постійне проживання;

мають діючі робочі (або спортивні) контракти, морякам (яких через створені в рідній країні перепони тепер на їх робочих місцях часто замінюють на росіян);

особам, які через відкриття такої можливості реально приноситимуть не зрівняно більше користі вітчизняній економіці (а отже й обороноздатності), ніж перебуваючи в Україні часто без роботи і без можливостей утримувати себе та сім’ї, підтримувати волонтерський рух тощо;

для участі у міжнародних змаганнях, навчально-тренувальних зборах тощо.

Також у законопроекті запропоновано розширити категорії осіб, які не підлягають мобілізації — з-поміж тих, які й так виконують важливі функції в тилу.

«Тобто вони теж зможуть мобілізовуватися, але на умовах добровільності, коли вважатимуть, що готові і фізично, і морально захищати Вітчизну зі зброєю в руках, і що саме в такій ролі вони будуть кориснішими для держави», — йдеться в пояснювальній записці.

Так, відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» надається відстрочка від призиву на військову службу під час мобілізації певній категорії громадян, а отже вони не можуть бути залучені до військової служби без добровільної згоди.

Таким чином особа, що має відстрочку від проходження військової служби, водночас не має можливості виїхати за кордон задля задоволення власних потреб чи потреб своєї сім’ї. Щоб вирішити це питання, необхідно надати можливість виїзду з України певним категоріям осіб, що зазначені у статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Законопроект № 7484-1 про внесення змін до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» наразі направлено на розгляд Комітету.

Довідка Finance.ua:

в умовах воєнного стану в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїзд з країни. Винятками можуть бути для чоловіків визнаних непридатними для несення військової служби, тих, хто має трьох і більше неповнолітніх дітей, прийомних дітей тощо;

також під час воєнного стану дозволено пропускати водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних сил, інших військових формувань, а також населення України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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