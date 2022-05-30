Бронь від мобілізації: як працює, кого найчастіше бронюють — Finance.ua

Бронь від мобілізації: як працює, кого найчастіше бронюють

Вчора 09:00 — Особисті фінанси

Міністерство економіки вже видало накази про відстрочку від мобілізації для 520 тисяч осіб.

Зараз міністерство працює над спрощенням системи бронювання військовозобовʼязаних і переведенням її онлайн.

Кого та як бронюють, які зміни заплановані, — розказав заступник міністра економіки Олександр Грибан.

Як подати заяву

Механізм подання та розгляду заяв буде спрощений та автоматизований. Заяви можна буде подавати через спеціалізований підрозділ сайту Мінекономіки. Дані будуть синхронізовані з базами даних Генштабу, Міністерства оборони й територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Як працюватиме система бронювання

Заявку зможе подавати людина, яка від компанії займається бронюванням співробітників після реєстрації у програмі через електронний підпис.

Після цього заявка пройде погодження в Міністерстві оборони, потім ці дані потраплять до єдиного електронного реєстру, який буде доступний Генеральному штабу й територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки. Термін обробки заявки — до трьох днів.

Працівників яких галузей найчастіше бронюють

За словами заступника міністра економіки Олександра Грибана, найчастіше з проханнями бронювання звертаються підприємства енергетичного комплексу, які входять до переліку критичної інфраструктури. Після атак по паливній інфраструктурі та необхідності її відновлення зросла частка заявок на бронювання від паливного ринку.

Міністерство економіки враховує потреби бізнесу в бронюванні та там, де це не суперечить запитам армії, намагається йти йому назустріч.

Відмовляють у бронювання у тих випадках, коли це стосується дефіцитних військових спеціальностей для потреб ЗСУ. Працівника бронюють терміном на пів року. Через 6 місяців його можуть забронювати повторно.

Довідка Finance.ua:

Право на відстрочку від мобілізації

Цей перелік досить великий, тому назвемо лише основні категорії:

визнані непридатними до служби за рішенням медкомісії;

чоловіки й жінки, які були на період військових дій заброньовані за органами державної влади;

батьки трьох і більше дітей;

батьки-одинаки й матері-одиначки;

батьки дитини з інвалідністю;

опікуни дитини-сироти;

народні депутати;

опікуни недієздатних осіб.

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