У «Слузі народу» розповіли, чи буде мобілізація 1 млн людей — Finance.ua

У «Слузі народу» розповіли, чи буде мобілізація 1 млн людей

Вчора 15:13 — Казна та Політика

Депутат Верховної Ради Галина Третьякова («Слуга народу») заперечує намір ЗСУ мобілізувати 1 млн людей.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Українська влада планує забезпечити 1 млн людей, які боротимуться проти окупантів... Йдеться не про мобілізацію, а про стратегічний запас», — написала Третьякова.

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За її словами, Міноборони орієнтується на необхідність забезпечити 1 млн осіб, які боротимуться із ворогом.

Як повідомлялося, Міністерство оборони орієнтується на необхідність забезпечити 1 млн людей, які боротимуться із російськими окупантами.

8 депутатів Верховної Ради пропонують парламенту звільнити від мобілізації викладачів вишів незалежно від наявності у них наукового ступеня.

Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил Роман Горбач заявив, що мобілізація в Україні триває за планом, ймовірно, її продовжать після 24 травня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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