У «Слузі народу» розповіли, чи буде мобілізація 1 млн людей — Finance.ua
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У «Слузі народу» розповіли, чи буде мобілізація 1 млн людей

Вчора 15:13Казна та Політика
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Депутат Верховної Ради Галина Третьякова («Слуга народу») заперечує намір ЗСУ мобілізувати 1 млн людей.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
«Українська влада планує забезпечити 1 млн людей, які боротимуться проти окупантів... Йдеться не про мобілізацію, а про стратегічний запас», — написала Третьякова.
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За її словами, Міноборони орієнтується на необхідність забезпечити 1 млн осіб, які боротимуться із ворогом.
Як повідомлялося, Міністерство оборони орієнтується на необхідність забезпечити 1 млн людей, які боротимуться із російськими окупантами.
8 депутатів Верховної Ради пропонують парламенту звільнити від мобілізації викладачів вишів незалежно від наявності у них наукового ступеня.
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Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил Роман Горбач заявив, що мобілізація в Україні триває за планом, ймовірно, її продовжать після 24 травня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Українські Новини
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