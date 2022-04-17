Хто має право на відстрочку від мобілізації — Finance.ua

Хто має право на відстрочку від мобілізації Мобілізації підлягають громадяни України віком від 18 до 60 років. Це переважно стосується чоловіків, однак можуть бути також мобілізовані й жінки, які перебувають на військовому обліку за потрібними армії військово-обліковими спеціальностями.
У загальному правилі є винятки. Перелік тих, хто не підлягає призову до ЗСУ під час мобілізації, визначає стаття 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Цей перелік досить великий, тому назвемо лише основні категорії:
визнані непридатними до служби за рішенням медкомісії;
чоловіки й жінки, які були на період військових дій заброньовані за органами державної влади;
батьки трьох і більше дітей;
батьки-одинаки й матері-одиначки;
батьки дитини з інвалідністю;
опікуни дитини-сироти;
народні депутати;
опікуни недієздатних осіб.
Також нагадаємо, наразі заплановано чотири черги мобілізації:
перша черга — колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили за контрактом або в одній з хвиль мобілізації;
друга — військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом;
третя черга мобілізації або мобілізаційний резерв — військовозобов’язані громадяни, які закінчили військові кафедри вишів як офіцери запасу;
четверта черга або громадський резерв — громадяни, у яких немає вікових і фізичних обмежень щодо призову на військову службу.
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