Хто має право на відстрочку від мобілізації — Finance.ua

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Хто має право на відстрочку від мобілізації

Вчора 08:00Казна та Політика
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Мобілізації підлягають громадяни України віком від 18 до 60 років. Це переважно стосується чоловіків, однак можуть бути також мобілізовані й жінки, які перебувають на військовому обліку за потрібними армії військово-обліковими спеціальностями.
У загальному правилі є винятки. Перелік тих, хто не підлягає призову до ЗСУ під час мобілізації, визначає стаття 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
Цей перелік досить великий, тому назвемо лише основні категорії:
  • визнані непридатними до служби за рішенням медкомісії;
  • чоловіки й жінки, які були на період військових дій заброньовані за органами державної влади;
  • батьки трьох і більше дітей;
  • батьки-одинаки й матері-одиначки;
  • батьки дитини з інвалідністю;
  • опікуни дитини-сироти;
  • народні депутати;
  • опікуни недієздатних осіб.
Також нагадаємо, наразі заплановано чотири черги мобілізації:
  • перша черга — колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили за контрактом або в одній з хвиль мобілізації;
  • друга — військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом;
  • третя черга мобілізації або мобілізаційний резерв — військовозобов’язані громадяни, які закінчили військові кафедри вишів як офіцери запасу;
  • четверта черга або громадський резерв — громадяни, у яких немає вікових і фізичних обмежень щодо призову на військову службу.
Читайте більше в матеріалі —

Мобілізація: скільки вона триватиме, та кого і як призивають

За матеріалами: Finance.ua
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