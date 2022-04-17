Хто має право на відстрочку від мобілізації — Finance.ua

Хто має право на відстрочку від мобілізації

Вчора 08:00 — Казна та Політика

Мобілізації підлягають громадяни України віком від 18 до 60 років. Це переважно стосується чоловіків, однак можуть бути також мобілізовані й жінки, які перебувають на військовому обліку за потрібними армії військово-обліковими спеціальностями.

У загальному правилі є винятки. Перелік тих, хто не підлягає призову до ЗСУ під час мобілізації, визначає стаття 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

Цей перелік досить великий, тому назвемо лише основні категорії:

визнані непридатними до служби за рішенням медкомісії;

чоловіки й жінки, які були на період військових дій заброньовані за органами державної влади;

батьки трьох і більше дітей;

батьки-одинаки й матері-одиначки;

батьки дитини з інвалідністю;

опікуни дитини-сироти;

народні депутати;

опікуни недієздатних осіб.

Також нагадаємо, наразі заплановано чотири черги мобілізації:

перша черга — колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили за контрактом або в одній з хвиль мобілізації;

друга — військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом;

третя черга мобілізації або мобілізаційний резерв — військовозобов’язані громадяни, які закінчили військові кафедри вишів як офіцери запасу;

четверта черга або громадський резерв — громадяни, у яких немає вікових і фізичних обмежень щодо призову на військову службу.

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