В Україні викрили схему конвертації електронних грошей через підсанкційну платіжну систему Webmoney — Finance.ua
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В Україні викрили схему конвертації електронних грошей через підсанкційну платіжну систему Webmoney

Кримінал
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В Україні викрили схему конвертації електронних грошей через підсанкційну платіжну систему Webmoney
В Україні викрили схему конвертації електронних грошей через підсанкційну платіжну систему Webmoney, Фото: esbu.gov.ua
Бюро економічної безпеки викрило групу осіб, які незаконно обмінювали електронні гроші із підсанкційної платіжної системи Webmoney Transfer на безготівкові кошти та готівку.
Про це повідомляється на сайті БЕБ.
Фігуранти здійснювали всі транзакції, в тому числі й з російським рублем, без ліцензії Національного банку України та з порушеннями законодавства України. Крім того, перевіряється ймовірне використання згадуваного механізму у фінансуванні спецслужбами країни-агресора підривної діяльності проти України.
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Встановлено, що підозрювані розміщували заявки на придбання, продаж та виведення електронних коштів на одному з російських сайтів. Надалі отримували від інших осіб оплату та здійснювали перекази з власних електронних гаманців.
Загальний обсяг проведених фінансових операцій становить десятки мільйонів гривень.
БЕБ провело 14 обшуків в Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Вінницькій Запорізькій областях.
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12 особам було оголошено про підозру за ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, а також неправомірний випуск або використання електронних грошей).
За матеріалами:
Finance.ua
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