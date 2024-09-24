Київський прокурор вилучив та привласнив понад 4 мільйони під час слідства — ДБР Сьогодні 19:15 — Кримінал

Київський прокурор вилучив та привласнив понад 4 мільйони під час слідства — ДБР, Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань завершило розслідування стосовно одного з київських прокурорів, котрий привласнив мільйони гривень, вилучених під час слідчих дій.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що в серпні 2023 року прокурор здійснював нагляд у кримінальному провадженні щодо приватного підприємства. Під час обшуків він вилучив у комерсанта 4 млн 242 тис. у різній валюті в гривневому еквіваленті.

Однак, замість передачі грошей на належне збереження, прокурор забрав їх собі.

Після цього він перестав ходити на роботу та не з’являвся за адресою, вказаною як фактичне місце проживання.

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Фігурант обвинувачується у зловживанні службовим становищем при заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Наразі фігурант звільнений із органів прокуратури.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

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