У Чехії викрили шахраїв, які збирали кошти для України, а витратили на розваги та подорожі — Finance.ua

У Чехії викрили шахраїв, які збирали кошти для України, а витратили на розваги та подорожі Сьогодні 15:15 — Кримінал

У Чехії викрили шахраїв, які збирали кошти для України, а витратили на розваги та подорожі

Поліція Праги викрила шахраїв, які зібрали близько 44 тисяч євро нібито для України під прапором Фонду JSME LIDE («Ми — люди»).

Про це повідомляє Radio Prague International.

Організував збір 18-річний хлопець, його вже затримали правоохоронці.

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У поліції розповіли, що пожертвувані гроші вони разом зі спільниками використовували для власних потреб та розваг, зокрема, подорожували, оплачували проживання та купували продукти.

За даними слідства, члени Фонду JSME LIDE («Ми — люди») кілька місяців збирали гроші в скриньках в універмагах та супермаркетах у Празі та прилеглих муніципалітетах Центральночеського краю.

У поліції встановили, що загальна сума збитків становить близько 44 тисяч євро, проте вони можуть бути в рази більші.

«Так вони скористалися важким становищем людей, які постраждали від війни в Україні, і бажанням громадян допомогти країні», — заявили празькі правоохоронці.

Головному організатору загрожує до 8 років за ґратами.

hromadske За матеріалами:

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