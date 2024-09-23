У Чехії викрили шахраїв, які збирали кошти для України, а витратили на розваги та подорожі — Finance.ua
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У Чехії викрили шахраїв, які збирали кошти для України, а витратили на розваги та подорожі

Кримінал
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У Чехії викрили шахраїв, які збирали кошти для України, а витратили на розваги та подорожі
У Чехії викрили шахраїв, які збирали кошти для України, а витратили на розваги та подорожі
Поліція Праги викрила шахраїв, які зібрали близько 44 тисяч євро нібито для України під прапором Фонду JSME LIDE («Ми — люди»).
Про це повідомляє Radio Prague International.
Організував збір 18-річний хлопець, його вже затримали правоохоронці.
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У поліції розповіли, що пожертвувані гроші вони разом зі спільниками використовували для власних потреб та розваг, зокрема, подорожували, оплачували проживання та купували продукти.
За даними слідства, члени Фонду JSME LIDE («Ми — люди») кілька місяців збирали гроші в скриньках в універмагах та супермаркетах у Празі та прилеглих муніципалітетах Центральночеського краю.
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У поліції встановили, що загальна сума збитків становить близько 44 тисяч євро, проте вони можуть бути в рази більші.
«Так вони скористалися важким становищем людей, які постраждали від війни в Україні, і бажанням громадян допомогти країні», — заявили празькі правоохоронці.
Головному організатору загрожує до 8 років за ґратами.
За матеріалами:
hromadske
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