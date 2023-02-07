В Україні викрили чергову схему заробітку на будівництві доріг — Finance.ua

В Україні викрили чергову схему заробітку на будівництві доріг Сьогодні 19:46 — Кримінал

В Україні викрили чергову схему заробітку на будівництві доріг, Зображення: БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили службових осіб одного Державного підприємства у Сумській області у розкраданні коштів Державного бюджету під час виконання робіт з ремонту автомобільних доріг місцевого значення. Орієнтовна сума заподіяної шкоди бюджету складає понад 25 млн грн.

Про це повідомляється на сайті БЕБ.

Зазначається, що ДП для ремонту автодоріг уклало декілька договорів з одним із підприємств. При цьому, ще на стадії підготовки тендерних процедур очікувана вартість закупівлі товарів та послуг була штучно завищена. До того ж компанія створювала умови штучної конкуренції при проведенні закупівель. Зазначене ТОВ купувало будівельні матеріали (пісок, щебінь, асфальтобетонна суміш, бітум дорожній, бітумна емульсія тощо) через низку пов’язаних між собою комерційних підприємств.

Читайте також БЕБ викрило постачальників продуктів, які не сплатили податків на 400 мільйонів

Детективи БЕБ встановили, що ці підприємства мають ознаки фіктивності, а ланцюг походження зазначених будівельних матеріалів ставить під сумнів їх якість.

Крім того, з метою штучного збільшення витрат на транспортування асфальтобетонної суміші, зловмисники оформили їх придбання через пов’язані посередницькі структури, без врахування фактичної відстані до місця розташування асфальтобетонного заводу. Посередницька схема дозволила документально відображати придбання за завищеними цінами не тільки будівельних матеріалів, але й завищувати витрати на логістику. При цьому, фактичні розрахунки з реальними постачальниками здійснювались за готівку.

Також, слідством встановлено існування корупційної схеми, організованої за участю службових осіб держпідприємства та представників комерційних підрядних структур, під час виконання робіт з ремонту та утримання автомобільних доріг місцевого значення та проведення тендерних процедур без урахування принципів економічної ефективності та прозорості.

Таким чином, у діях службових осіб Державного підприємства та згаданих комерційних підприємств вбачаються ознаки злочину — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Детективи БЕБ провели 12 обшуків у Київській, Сумській, Чернігівській, Черкаській областях, за результатами яких вилучили первинну документацію СГД, статутні документи, договори на проведення робіт, первинну бухгалтерську та проектно-кошторисну документацію, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, чорнові записи тощо.

Наразі встановлюється повне коло осіб та організацій, причетних до схеми.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.