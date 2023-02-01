БЕБ викрило постачальників продуктів, які не сплатили податків на 400 мільйонів — Finance.ua

БЕБ викрило постачальників продуктів, які не сплатили податків на 400 мільйонів Сьогодні 12:21 — Кримінал

БЕБ викрило постачальників продуктів, які не сплатили податків на 400 мільйонів

Бюро економічної безпеки викрило постачальників продуктів харчування для державних структур, які ухилились від сплати податків на загальну суму майже 400 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Ці компанії, переможці державних закупівель, упродовж 2022 року постачали продукти харчування для державних структур. БЕБ перевіряє причетність до організації та діяльності злочинної схеми членів родини народного депутата України, глави однієї з фракцій Верховної Ради.

Слідством встановлено, що постачальники, які зареєстровані та здійснюють свою діяльність, зокрема, на території Одеської області, купували продукти харчування за готівку. У подальшому такі операції відображали у бухгалтерському та податковому обліках як закупівля від інших підприємств, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності. Така протиправна схема, дала можливість підприємцям ухилитися від сплати податків до державного бюджету на загальну суму майже 400 млн грн.

Для забезпечення відшкодування завданої державі збитків накладено арешт на грошові кошти у розмірі понад 800 млн грн, які знаходяться на рахунках компаній-постачальників.

В межах досудового розслідування, детективи БЕБ, провели 20 обшуків та оглядів за місцем фактичного здійснення господарської діяльності фірм та за місцем проживання їх службових осіб. Фігуранти допитані, призначено 5 судових експертиз з метою підтвердження розміру збитків, оголошено понад 90 ухвал слідчих суддів про тимчасовий доступ до документів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.