БЕБ арештувало логістичний центр, який належить росіянам: вартість активів близько 700 млн грн — Finance.ua
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БЕБ арештувало логістичний центр, який належить росіянам: вартість активів близько 700 млн грн

Кримінал
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Транспортний холдинг, який є одним із найбільших в Україні логістичних центрів, підозрюється в ухиленні від сплати податків у сумі понад 18,3 млн грн. Детективи Бюро економічної безпеки України також встановили, що його бенефіціарними власниками через кіпрську офшорну компанію є громадяни російської федерації.
Про це повідомли у КМУ.
За результатами санкціонованих обшуків адміністративних будівель підприємства, детективи БЕБ виявили та вилучили документи фінансово-господарської діяльності, що свідчать про правопорушення, а також документи, які підтверджують громадянство російської федерації засновників.
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Як працювала схема

Громадяни російської федерації за попередньою змовою зі службовими особами товариства, починаючи з 2021 року, завищували податковий кредит з податку на додану вартість під час проведення фінансово-господарських операцій з декількома суб’єктами господарської діяльності. Такі порушення вимог Податкового кодексу України призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету понад 18,3 млн грн.
У межах досудового розслідування, заарештовано корпоративні права зазначеного товариства. Також шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном — 9 одиниць транспортних засобів та 13 об’єктів нерухомості (будівлі, земельні ділянки тощо), які зареєстровані за ним.
Орієнтовна загальна вартість товарно матеріальних цінностей, на які накладено арешт, складає близько 700 млн грн.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками порушення передбаченого ч. 3 ст. 28 КК України (правопорушення вчинене організованою групою) та ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків) здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.
За матеріалами:
Finance.ua
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