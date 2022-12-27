БЕБ спіймало службових осіб на ухиленні від сплати податків — Finance.ua
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БЕБ спіймало службових осіб на ухиленні від сплати податків

Кримінал
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Детективи Бюро економічної безпеки України викрили службових осіб товариства в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Як повідомляє БЕБ, згадані особи протягом певного періоду здійснювали фінансово-господарські операції з реалізації зернової продукції (пшениці, ячменю, кукурудзи) на адресу іншого суб’єкта господарської діяльності з ознаками фіктивності. При цьому постачальник не здійснював реєстрацію податкових накладних на реалізацію зернових та не відображав відомості про прибуток підприємства.
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У результаті таких дій службові особи товариства умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму понад 9 млн грн. У межах досудового розслідування детективи також отримали висновок економічного дослідження, який підтверджує факт ухилення товариством сплати податку.
За результатами виявленого порушення та встановленої суми завданих державі збитків службові особи товариства погодилися із встановленим порушенням та здійснили погашення завданих державі збитків, а саме виконали оплату в розмірі понад 9 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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