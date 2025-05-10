В Україні впроваджують Європейську професійну карту: що варто знати — Finance.ua
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В Україні впроваджують Європейську професійну карту: що варто знати

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В Україні впроваджують Європейську професійну карту: що варто знати
В Україні впроваджують Європейську професійну карту: що варто знати
Уряд затвердив план заходів з підготовки до впровадження Європейської професійної карти, що сприятиме мобільності українських фахівців та спростить їм доступ до ринку праці країн ЄС.
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Що варто знати

Європейська професійна карта — це електронний сертифікат, який підтверджує, що фахівець відповідає усім необхідним умовам для надання послуг у країні ЄС, ведення діяльності на тимчасовій чи постійній основі, або засвідчує визнання професійної кваліфікації для постійного проживання.
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Європейська професійна карта має на меті сприяти вільному пересуванню спеціалістів у ЄС та ЄЕЗ.

Навіщо це потрібно

У відомстві пояснюють, в ЄС регулюється кілька сотень професій. Деякі з них суворо регулюються, такі як лікар, медсестра, стоматолог, акушер, фармацевт, ветеринар, архітектор. Інші регулюються на національному рівні.
Вимоги, що обмежують доступ до регульованих професій, відрізняються в різних країнах.
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Тож план підготовки до впровадження Європейської професійної карти включає, зокрема, розробку законопроєкту про регульовані професії.
Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.
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За матеріалами:
Finance.ua
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