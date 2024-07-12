В Україні відкрилась лабораторія, де розробники можуть тестувати CRPA-антени для дронів — Finance.ua

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В Україні відкрилась лабораторія, де розробники можуть тестувати CRPA-антени для дронів

Технології&Авто
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В Україні відкрилась лабораторія, де розробники можуть тестувати CRPA-антени для дронів
В Україні відкрилась лабораторія, де розробники можуть тестувати CRPA-антени для дронів
Кластер оборонних технологій Brave1 відкриває лабораторію для тестування CRPA-антен для безпілотників, де розробники матимуть все необхідне для доопрацювання своїх винаходів.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
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«Українські розробники зможуть протестувати свої CRPA-антени в спеціальній лабораторії. Такі антени визначають хибні радіоелектронні сигнали й допомагають їх ігнорувати. Як результат — ворожий РЕБ не впливає на навігацію дрона і він долітає чітко до цілі», — розповів посадовець.
За його словами, раніше виробники самі тестували CRPA-антени, але в кожного було своє обладнання й різні умови випробувань. Через це не вдавалося визначити, яка розробка найефективніша. Зараз у лабораторії від Brave1 є все необхідне для тестування антен.
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«Там за однакових умов випробовуватимуть різні розробки й можна буде порівняти їх ефективність. Під час випробувань виробники одразу зрозуміють, яка антена просто зараз готова до роботи на фронті, а яку треба доопрацювати», — сказав міністр.
Він додав, що оборонним інноваторам, які бажають протестувати антени власного виробництва в новій лабораторії, треба заповнити форму за посиланням.
За матеріалами:
Finance.ua
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