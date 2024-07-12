В Україні відкрилась лабораторія, де розробники можуть тестувати CRPA-антени для дронів — Finance.ua

В Україні відкрилась лабораторія, де розробники можуть тестувати CRPA-антени для дронів Сьогодні 09:45 — Технології&Авто

В Україні відкрилась лабораторія, де розробники можуть тестувати CRPA-антени для дронів

Кластер оборонних технологій Brave1 відкриває лабораторію для тестування CRPA-антен для безпілотників, де розробники матимуть все необхідне для доопрацювання своїх винаходів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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«Українські розробники зможуть протестувати свої CRPA-антени в спеціальній лабораторії. Такі антени визначають хибні радіоелектронні сигнали й допомагають їх ігнорувати. Як результат — ворожий РЕБ не впливає на навігацію дрона і він долітає чітко до цілі», — розповів посадовець.

За його словами, раніше виробники самі тестували CRPA-антени, але в кожного було своє обладнання й різні умови випробувань. Через це не вдавалося визначити, яка розробка найефективніша. Зараз у лабораторії від Brave1 є все необхідне для тестування антен.

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«Там за однакових умов випробовуватимуть різні розробки й можна буде порівняти їх ефективність. Під час випробувань виробники одразу зрозуміють, яка антена просто зараз готова до роботи на фронті, а яку треба доопрацювати», — сказав міністр.

Він додав, що оборонним інноваторам, які бажають протестувати антени власного виробництва в новій лабораторії, треба заповнити форму за посиланням

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