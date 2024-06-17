В Україні розробили новий морський дрон — Finance.ua

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В Україні розробили новий морський дрон

Технології&Авто
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В Україні розробили новий морський дрон
В Україні розробили новий морський дрон
В Одесі на форумі Black Sea Security 2024 було представлено новий український морський дрон Stalker 5.0, повідомляє Думская.
Зазначається, що Stalker 5.0 може доставляти воду, продовольство, військове спорядження та інші вантажі на віддалені острови або дільниці узбережжя.
Крім того, він може використовуватися для цілей розвідки та патрулювання. Завдяки навісному бензиновому двигуну потужністю 60 кінських сил, дрон розвиває швидкість понад 40 вузлів (близько 75 км/год) і має крейсерську швидкість 30 вузлів (55 км/год).
Stalker 5.0 обладнаний передовою системою відеозв’язку та управління на базі Starlink, що забезпечує стабільне з’єднання навіть в умовах обмеженого доступу до зв’язку.
Вартість одного екземпляра дрона становить близько 60 тисяч євро.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Українські Новини
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