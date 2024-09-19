В Україні утворили Інститут житла: які питання він досліджуватиме — Finance.ua

В Україні утворили Інститут житла: які питання він досліджуватиме
Міністерство розвитку громад та територій України підтримало створення Інституту житла, ініційованого Норвезькою радою у справах біженців в Україні.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
За словами заступниці міністра Наталії Козловської, Інститут житла є важливим проєктом для України. Міністерство розвитку громад та територій вживає заходів для адаптації українського житлового, будівельного та містобудівного законодавства відповідно до європейських стандартів.
«З огляду на зазначене, співпраця із міжнародними партнерами є надзвичайно актуальною. Ми вже пройшли значний шлях у реформуванні застарілих радянських норм, але попереду нас чекає ще багато роботи. Я впевнена, що спільними зусиллями ми зможемо подолати ці виклики», — заявила вона.
Згідно з повідомленням міністерства, Інститут житла призначений для підтримки центральних та місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування, громадянського суспільства в питаннях, що стосуються житлової політики, шляхом розробки стратегій, програм, проєктів та нормативно-правових актів, розвитку знань та навичок, організації заходів у сфері житла з урахуванням українського та міжнародного контексту.
«Враховуючи безпрецедентні масштаби переміщення та руйнувань, уряд України визнав вирішення житлової проблеми одним із головних пріоритетів держави», — йдеться в повідомленні пресслужби відомства.
Зазначається, що цей напрямок включає в себе впровадження нової житлової політики, яка передбачає розробку та фінансування соціального та доступного житла, державних та комунальних фондів житла, забезпечення компенсації за зруйноване та пошкоджене житло, а також управління житловим фондом та майном багатоквартирних будинків.
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