В Україні утворили Інститут житла: які питання він досліджуватиме — Finance.ua

В Україні утворили Інститут житла: які питання він досліджуватиме Сьогодні 10:46 — Нерухомість

В Україні утворили Інститут житла: які питання він досліджуватиме

Міністерство розвитку громад та територій України підтримало створення Інституту житла, ініційованого Норвезькою радою у справах біженців в Україні.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

За словами заступниці міністра Наталії Козловської, Інститут житла є важливим проєктом для України. Міністерство розвитку громад та територій вживає заходів для адаптації українського житлового, будівельного та містобудівного законодавства відповідно до європейських стандартів.

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«З огляду на зазначене, співпраця із міжнародними партнерами є надзвичайно актуальною. Ми вже пройшли значний шлях у реформуванні застарілих радянських норм, але попереду нас чекає ще багато роботи. Я впевнена, що спільними зусиллями ми зможемо подолати ці виклики», — заявила вона.

Згідно з повідомленням міністерства, Інститут житла призначений для підтримки центральних та місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування, громадянського суспільства в питаннях, що стосуються житлової політики, шляхом розробки стратегій, програм, проєктів та нормативно-правових актів, розвитку знань та навичок, організації заходів у сфері житла з урахуванням українського та міжнародного контексту.

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«Враховуючи безпрецедентні масштаби переміщення та руйнувань, уряд України визнав вирішення житлової проблеми одним із головних пріоритетів держави», — йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

Зазначається, що цей напрямок включає в себе впровадження нової житлової політики, яка передбачає розробку та фінансування соціального та доступного житла, державних та комунальних фондів житла, забезпечення компенсації за зруйноване та пошкоджене житло, а також управління житловим фондом та майном багатоквартирних будинків.

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