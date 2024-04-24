В Україні суттєво збільшили кількість прикордонників — Finance.ua

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В Україні суттєво збільшили кількість прикордонників

Казна та Політика
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В Україні суттєво збільшили кількість прикордонників
В Україні суттєво збільшили кількість прикордонників
Парламент збільшив чисельність Державної прикордонної служби України на 15 тис. військовослужбовців. За Закон «Про внесення зміни до пункту 1 розділу ІХ «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державну прикордонну службу України» (реєстраційний номер 11 091), який було запропоновано урядом, проголосувало 327 народних депутатів.
Народний депутат України Ярослав Железняк зазначає у Telegram, що тепер загальна чисельність ДПСУ становитиме 75 тисяч осіб.
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«Таким чином загальна чисельність Державної прикордонної служби України протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану на території України, становитиме до 75 000 осіб, у тому числі до 67 000 військовослужбовців», — написав він.
Нагадаємо, в Україні встановили спеціальний прикордонний режим, який передбачає, що для перебування в прикордонній смузі (5 км від лінії державного кордону) потрібно мати спеціальний дозвіл органу ДПСУ.
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Дозволи на перебування в прикордонній смузі почали видавати з 7 березня.
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зазначав, що вони видаються для людей, які проживають в прикордонні та тим, хто хоче перебувати там, а також особам, які планують проводити якісь роботи в прикордонній смузі. При цьому нагадав, що йдеться про ділянку місцевості завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону.
За матеріалами:
УНІАН
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