Уряд збільшив чисельність апарату Держприкордонслужби в Києві — Finance.ua

Уряд збільшив чисельність апарату Держприкордонслужби в Києві Сьогодні 16:32 — Казна та Політика

Кабмін збільшив граничну чисельність працівників апарату Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram

Внесено зміни до додатку 1 «Гранична чисельність працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади» до постанови КМУ від 05.04.2014 N 85 «Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших органів державної влади».

З 1 квітня 2024 року збільшено граничну чисельність працівників апарату Адміністрації Державної прикордонної служби України на 50 осіб (з 612 до 662 осіб) на період дій воєнного стану в Україні та протягом одного року з дня його припинення або скасування.

Затверджено, відповідно до частини першої статті 15−2 ЗУ «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», Порядок приведення переліку схем електронної ідентифікації, гаманців з цифровою ідентифікацією.

Також затверджено, відповідно до частин першої статті 9−7 ЗУ «Про альтернативні джерела енергії» та пункту 10−2 частини третьої статті 5 ЗУ «Про ринок електричної енергії», Порядок видачі, обігу та погашення гарантій отримання електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії; Порядок визначення екологічної цінності електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії. Визнано таким, що втратило чинність, розпорядження КМУ від 24.07.2013 № 771 «Про затвердження Порядку видачі, використання та припинення дій гарантії отримання електричної енергії для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії».

Схвалено методичні рекомендації щодо надання адміністративних послуг ветеранам війни та особам, на які розширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Нагадаємо, Зеленський заявив про можливе скорочення міністерств. Україні можуть значно скоротити «інфраструктуру управління держави». Йдеться про звільнення низки міністрів та ліквідацію цілих міністерств. Такий сценарій можливий, якщо буде тривати дефіцит державного бюджету.

Довідка Finance.ua:

у 2022 році чиновники зареєстрували 1428 декларації зі згадкою криптовалюти. Найбільше прихильників альтернативних грошей виявилося у Нацполіції та прокуратурі, за даними Єдиного державного реєстру декларацій.

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