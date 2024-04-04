В Україні створять державний реєстр забруднених мінами територій — Finance.ua
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В Україні створять державний реєстр забруднених мінами територій

Казна та Політика
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В Україні створять державний реєстр забруднених мінами територій
В Україні створять державний реєстр забруднених мінами територій
Створення державного реєстру територій, що страждають від забруднення вибухонебезпечними предметами, в Україні стане реальністю, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».
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Міністр зазначив, що МВС надає інформацію щодо стану мінування та розмінування територій України Центру гуманітарного розмінування. Він додав, що цей центр знаходиться на стадії формування, а його діяльність координується Міністерством економіки.
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«Готується до запуску державний реєстр територій, забруднених вибухонебезпечними предметами, тримачем якого вже визначено ДСНС, але ця інформація повинна верифікуватись і Центром гуманітарного розмінування», — пояснив Клименко.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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