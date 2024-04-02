Українські сировари можуть втратити український ринок через засилля польських сирів — аналітики — Finance.ua
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Українські сировари можуть втратити український ринок через засилля польських сирів — аналітики

Аграрний ринок
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Україна в березні 2024 року імпортувала з Польщі рекордно високий обсяг польського сиру порівняно з довоєнним періодом, який продається набагато дешевше за вітчизняний, повідомило галузеве аналітичне агентство «Інфагро».
«На українському ринку сиру, здається, настав переломний момент. Або вітчизняні сировари зможуть утримати свій ринок збуту, або їх відчутно потіснять постачальники європейського сиру», — попередили аналітики.
Вони зазначили, якщо такий тренд зберігатиметься і надалі, то відбудеться черговий розподіл ринку між гравцями.
«Вибором споживачів дедалі частіше стає європейський сир, який здебільшого вже зараз пропонується дешевше за вітчизняний. Тому не варто дивуватися, що польського (і не тільки) сиру на полицях магазинів стає дедалі більше», — наголосили експерти.
Вони припустили, що Польща 2024 року наростила виробництво сирів на 10% саме з розрахунку на поставки в Україну.
«Різниця у збільшенні виробництва в Польщі майже дорівнює загальному виробництву аналогічних сирів в Україні. Це має насторожувати вітчизняних сироварів», — застерегли експерти.
Крім того, вхідна ціна імпортного європейського сиру після розмитнення все одно залишається нижчою за ту, за якою вітчизняні виробники пропонують свій сир дистриб’юторам.
Як повідомлялося, Україна в січні 2024 року наростила імпорт сиру на 42%, порівняно з аналогічним періодом 2020 року.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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