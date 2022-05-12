В Україні стартує одночасне оформлення ID-картки та закордонного паспорту — Finance.ua

В Україні стартує одночасне оформлення ID-картки та закордонного паспорту

Вчора 17:01 — Казна та Політика

В Україні стартує одночасне оформлення ID-картки та закордонного паспорту

Державна міграційна служба запускає експериментальний проект оформлення ID-картки та закордонного паспорту одночасно, це можна буде зробити відразу після публікації відповідної урядової постанови.

Про це під час брифінгу заявила голова ДМС України Наталія Науменко.

«Над цим наша команда працювала ще до повномасштабної воєнної агресії. Постанова Кабміну була прийнята 7 травня. Експериментальний проект оформлення ID-картки та закордонного паспорту одночасно. Тобто, громадяни можуть приходити до відділень ДМС та центрів надання адмінпослуг лише двічі і одночасно оформити два документи. Що спростить процедуру», — сказала вона.

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Скористатися цією послугою громадяни можуть після опублікування постанови Кабміну.

«Усі підрозділи ДМС, які наразі не знаходяться в зоні бойових дій, вже відновили свою роботу. Також налагоджена робота по виготовленню документів та логістика, яка була порушена у зв’язку з війною. Усі електронні системи ДМС працюють у штатному режимі. Іноземці, які залишаються на території України, не залишаються поза увагою та можуть отримати послуги, як це було і раніше. В ДМС працюють телефони гарячої лінії, де можна отримати всі необхідні консультації», — наголосила голова ДМС.

За її словами, з 24 лютого по 10 травня 2022 року органами ДМС було здійснено:

78 тис. продовжень строку дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

73 тис. вклейок фотокартки дитини (вік до 18 років) до закордонних паспортів їх батьків або їх законних представників.

Крім того, за цей же період ДМС було:

видано 131 тис. вже готових паспортів громадянина України для виїзду за кордон та оформлено 327 тис. нових документів;

видано 64 тис. вже готових паспортів громадянина України у формі ID-картки та оформлено 96 тис. нових документів.

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів України на засіданні 7 травня затвердив експериментальний проект щодо одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

для продовження строку дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон необхідно звернутися до найближчого підрозділу Державної міграційної служби.

🚗 Зелена карта — обов’язкове страхування на автомобіль для виїзду за кордон. Поліс покриває відповідальність перед третіми особами при виникненні страхового випадку. Зелена карта працює як автоцивілка, тільки за кордоном. Без неї перетин кордону неможливий.

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