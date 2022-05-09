Як продовжити термін дії біометричного паспорта у Чехії — Finance.ua
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Як продовжити термін дії біометричного паспорта у Чехії

Вчора 17:33Особисті фінанси
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Українці, які через війну спішно виїхали за кордон, часто стикаються в чужій країні з тим, що термін дії їхнього закордонного паспорта спливає.
Ми продовжуємо ділитися корисною інформацією для біженців із України. Тож читайте далі, як «оновити» біометричний паспорт у Чехії.

Куди звернутися з простроченим закордонним паспортом у Чехії

Вирішити це питання вам допоможуть у консульському відділі Посольства України в Чеській республіці. Інформація, яка стане вам у пригоді:
  • адреса в Празі: Charlese De Gaullla 27, 16000 PRAHA 6;
  • робочі дні: понеділок, середа та п’ятниця;
  • години прийому: 08:00 — 12:00 та 13:00 — 17:00.

Що для цього потрібно

  • візьміть із собою закордонний паспорт та його копію;
  • заповніть анкету (її можна завантажити на сайті Посольства).
Послуга безкоштовна.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном 🧐

За матеріалами: Телеканал 24
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