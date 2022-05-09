Як продовжити термін дії біометричного паспорта у Чехії — Finance.ua

Як продовжити термін дії біометричного паспорта у Чехії
Українці, які через війну спішно виїхали за кордон, часто стикаються в чужій країні з тим, що термін дії їхнього закордонного паспорта спливає.
Ми продовжуємо ділитися корисною інформацією для біженців із України. Тож читайте далі, як «оновити» біометричний паспорт у Чехії.
Куди звернутися з простроченим закордонним паспортом у Чехії
Вирішити це питання вам допоможуть у консульському відділі Посольства України в Чеській республіці. Інформація, яка стане вам у пригоді:
- адреса в Празі: Charlese De Gaullla 27, 16000 PRAHA 6;
- робочі дні: понеділок, середа та п’ятниця;
- години прийому: 08:00 — 12:00 та 13:00 — 17:00.
Що для цього потрібно
- візьміть із собою закордонний паспорт та його копію;
- заповніть анкету (її можна завантажити на сайті Посольства).
Послуга безкоштовна.
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