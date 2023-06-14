В Україні штрафуватимуть роботодавців за порушення військового обліку: що їм загрожує — Finance.ua

В Україні штрафуватимуть роботодавців за порушення військового обліку: що їм загрожує Сьогодні 09:31 — Казна та Політика

В Україні штрафуватимуть роботодавців за порушення військового обліку: що їм загрожує

Наразі навіть при прийомі на роботу варто дотримуватися правил обліку військовозобов'язаних. Якщо їх ігнорувати, то роботодавці можуть отримати чималі штрафи. Аналогічна ситуація й під час вступу на навчання.

Це передбачено правилами ведення військового обліку.

Виходить, що в обов’язковому порядку ви маєте надати один із військово-облікових документів:

для призовників — посвідчення про приписку (приписне свідоцтво);

для військовозобов'язаних — військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;

для резервістів — військовий квиток.

Також зверніть увагу, що в Україні на початку цього року додалася можливість пред’явити певні документи в електронному вигляді. Ви можете використати застосунок «Дія».

Якщо на підприємстві виявлять, що роботодавець порушив вимоги, то його оштрафують. Під час дії воєнного стану ця сума становитиме від 5 100 грн до 8 500 грн.

Довідка Finance.ua:

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