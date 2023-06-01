Призовний вік в Україні скоротили до 25 років: що зміниться, і як це вплине на мобілізацію — Finance.ua

Призовний вік в Україні скоротили до 25 років: що зміниться, і як це вплине на мобілізацію Сьогодні 19:01

Призовний вік в Україні скоротили до 25 років: що зміниться, і як це вплине на мобілізацію

Верховна Рада України знизила граничний вік призову на строкову військову службу з 27 до 25 років. Розповідаємо, яких змін чекати військовозобов'язаним чоловікам.

Як ідеться в пояснювальній записці до законопроєкту, до цього часу на строкову службу призиваються придатні для цього за станом здоров’я громадяни, яким до дня відправлення до військових частин виповнилося 18 років, і старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову.

При цьому на військовий облік військовозобов'язаних підлягають взяттю громадяни, які досягли 27-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників.

Також там уточнюється, що під час дії правового режиму воєнного стану в Україні немає необхідності в тривалому перебуванні громадян до 27-річного віку на військовому обліку призовників.

Навіщо знижено призовний вік: пояснення міністра оборони

Міністр оборони Олексій Резніков обґрунтував зниження віку призову необхідністю поповнення мобілізаційного резерву. Раніше граничний призовний вік становив 27 років. Якщо чоловікові виповнювалося 27 років, і він не служив в армії, то мобілізувати його примусово не могли.

Після того як закон було змінено, чоловіків віком від 25 до 60 років навіть без досвіду військової служби зможуть примусово мобілізувати у воєнний час.

Законопроєкт дозволив розширити коло осіб, які можуть бути мобілізовані, за рахунок призовників віком 25 і 26 років, які раніше мобілізації не підлягали.

Що кажуть юристи

Як стверджують деякі юристи, зміни принципово нічого не змінять, оскільки під час загальної мобілізації можуть призвати будь-якого повнолітнього чоловіка.

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Варто зазначити, що стаття 23 Закону «Про мобілізацію» не містить згадок про призовний вік. Є лише уточнення про часткову мобілізацію — від неї звільняються військовозобов'язані, які проходили військову службу за призовом під час мобілізації та були звільнені в запас.

Кого можуть призвати на фронт

Під час загальної мобілізації призвати на військову службу можуть усіх військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки або виключення з обліку.

Однак, згідно із законом, відстрочку можуть отримати, зокрема:

заброньовані працівники (не всі професії);

чоловіки з інвалідністю;



батьки, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей;



батьки-одинаки;



батьки дитини з інвалідністю та тяжкохворої дитини;



батьки, які виховують повнолітню дитину з інвалідністю I-II групи;



опікун дружини, батьків (своїх або дружини) з інвалідністю або важким захворюванням;



опікун недієздатної особи або людини з інвалідністю;



чоловіки, які мають неповнолітню дитину, якщо їхня дружина проходить військову службу.

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