В Україні сьогодні світло відключатимуть пізніше — Finance.ua

В Україні сьогодні світло відключатимуть пізніше
Сьогодні, 12 червня, стабілізаційні відключення світла розпочнуться пізніше. Обмеження електропостачання почнуть діяти вже з 17:00.
Про це повідомляє ДТЕК.
«За інформацією від „Укренерго“, ситуація в енергосистемі дозволяє сьогодні задіяти графік відключень на дві години пізніше — з 17:00 і до 23:00», — пише ДТЕК.
Довідка Finance.ua:
- НЕК «Укренерго» підписало з німецьким державним банком розвитку KfW грантову угоду на суму 15 млн євро.
- «Це кошти ЄС, передані нам через KfW. Вони будуть спрямовані на закупівлю критично важливого обладнання та відновлення високовольтних підстанцій після російських терористичних атак», — написав Кудрицький.
- За останніми даними, внески донорів у Фонд підтримки енергетики України сягнули 500 млн євро.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про нову допомогу від ЄС з огляду на російські атаки по енергоінфраструктурі України.
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