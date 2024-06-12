В Україні сьогодні світло відключатимуть пізніше — Finance.ua

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В Україні сьогодні світло відключатимуть пізніше

Енергетика
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В Україні сьогодні світло відключатимуть пізніше
В Україні сьогодні світло відключатимуть пізніше
Сьогодні, 12 червня, стабілізаційні відключення світла розпочнуться пізніше. Обмеження електропостачання почнуть діяти вже з 17:00.
Про це повідомляє ДТЕК.
«За інформацією від „Укренерго“, ситуація в енергосистемі дозволяє сьогодні задіяти графік відключень на дві години пізніше — з 17:00 і до 23:00», — пише ДТЕК.

Довідка Finance.ua:

  • НЕК «Укренерго» підписало з німецьким державним банком розвитку KfW грантову угоду на суму 15 млн євро.
  • «Це кошти ЄС, передані нам через KfW. Вони будуть спрямовані на закупівлю критично важливого обладнання та відновлення високовольтних підстанцій після російських терористичних атак», — написав Кудрицький.
  • За останніми даними, внески донорів у Фонд підтримки енергетики України сягнули 500 млн євро.
  • Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про нову допомогу від ЄС з огляду на російські атаки по енергоінфраструктурі України.
За матеріалами:
Finance.ua
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