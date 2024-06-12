В Україні сьогодні світло відключатимуть пізніше — Finance.ua

В Україні сьогодні світло відключатимуть пізніше Сьогодні 14:58 — Енергетика

В Україні сьогодні світло відключатимуть пізніше

Сьогодні, 12 червня, стабілізаційні відключення світла розпочнуться пізніше. Обмеження електропостачання почнуть діяти вже з 17:00.

Про це повідомляє ДТЕК.

«За інформацією від „Укренерго“, ситуація в енергосистемі дозволяє сьогодні задіяти графік відключень на дві години пізніше — з 17:00 і до 23:00», — пише ДТЕК.

Довідка Finance.ua:

НЕК «Укренерго» підписало з німецьким державним банком розвитку KfW грантову угоду на суму 15 млн євро.

«Це кошти ЄС, передані нам через KfW. Вони будуть спрямовані на закупівлю критично важливого обладнання та відновлення високовольтних підстанцій після російських терористичних атак», — написав Кудрицький.

За останніми даними, внески донорів у Фонд підтримки енергетики України сягнули 500 млн євро.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про нову допомогу від ЄС з огляду на російські атаки по енергоінфраструктурі України.

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