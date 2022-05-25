В Україні посилять відповідальність за порушення ПДР в умовах воєнного стану — Finance.ua

В Україні посилять відповідальність за порушення ПДР в умовах воєнного стану

Вчора 11:04 — Особисті фінанси

В Україні посилять відповідальність за порушення ПДР в умовах воєнного стану, freepik.com

У Верховній Раді зареєстровано низку законопроєктів, якими передбачається посилити відповідальність водіїв за порушення правил дорожнього руху в умовах воєнного стану.

Про це розповів заступник голови Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко.

Законопроєктом № 7354 передбачено новий порядок відповідальності за порушення порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспорту, порушення порядку державної акредитації шкіл, атестації спеціалістів і порядку оформлення або видачі посвідчення водія.

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«Ми бачимо слабку підготовку водіїв до керування транспортними засобами в автошколах. Під час проведення контролю все частіше трапляються випадки порушення посадовими особами автошкіл порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв. Не рідкі випадки, коли особи взагалі не відвідують навчання, а лише формально зараховані до автошколи, сплачують немалі кошти і отримують посвідчення. Це впливає на рівень безпеки на дорогах», — сказав Крейденко.

За його словами, у разі ухвалення цього законопроєкту суб’єктами відповідальності виступатимуть особи закладів, що проводять підготовку і перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів і посадові особи територіальних сервісних центрів при МВС. Адміністративна відповідальність наступатиме лише за умови, що допущені порушення не містять в собі складу кримінального правопорушення.

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Також у Верховній Раді вважають, що систематичні порушення правил дорожнього руху окремими його учасниками свідчать про неефективний механізм покарання за такі правопорушення. Відтак збільшити розміри штрафів за систематичні порушення ПДР покликаний законопроєкт № 7026-1.

«За систематичні порушення ПДР розмір штрафу збільшується. Від трьох до п’яти правопорушень — вдвічі, від п’яти до десяти — вп’ятеро, понад 10 разів — позбавлення права керування транспортним засобом на строк до двох років. Під систематичним правопорушенням розуміється вчинення трьох і більше таких протиправних дій протягом року», — розповів парламентарій.

Крім того, за словами Крейденка, законопроєкт № 6502 удосконалює облік штрафних балів у сфері дотримання безпеки дорожнього руху.

«Пропонується запровадити систему нарахування штрафних балів за порушення ПДР, зафіксованих не в автоматичному режимі, що тягне за собою тимчасове зупинення дії посвідчення водія до моменту повторного проходження ним курсу навчання за відповідними програмами та успішного складання теоретичного та практичного іспиту на знання ПДР», — сказав депутат.

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