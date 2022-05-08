МВС пропонує запровадити штрафи за порушення у сфері підготовки водіїв: розміри штрафів — Finance.ua

МВС пропонує запровадити штрафи за порушення у сфері підготовки водіїв: розміри штрафів

Вчора 15:02 — Казна та Політика

МВС пропонує запровадити штрафи за порушення у сфері підготовки водіїв: розміри штрафів, www.pexels.com

МВС із депутатами розробили законопроєкт, яким хочуть запровадити штрафи за порушення у сфері підготовки водіїв.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.

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«Пропонуємо на законодавчому рівні ввести відповідальність посадових осіб сервісних центрів МВС та інших закладів за порушення встановленого порядку приймання іспитів для отримання права керування ТЗ, оформлення та видачі посвідчення водія, а також надати право самостійно опанувати зміст типової теоретичної програми», — розповів Драп’ятий.

Розміри штрафів

За порушення порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів пропонують накладати штраф від однієї до двох тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян (це від 17 тис. грн до 34 тис. грн).

А за порушення порядку державної акредитації закладів, які проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв, атестації їхніх спеціалістів та порядку оформлення або видачі посвідчення водія хочуть передбачити штраф від 500 до 1 тис. неоподаткованих мінімумів (від 8,5 тис. грн до 17 тис. грн).

«Також цим же законопроєктом пропонується імплементувати кращий міжнародний досвід Великої Британії, Іспанії, Нідерландів, Бельгії в частині надання права самостійно опанувати зміст типової теоретичної програми», — підкреслив заступник міністра.

Драп’ятий зауважив — МВС пропонує лібералізувати процес підготовки до теоретичного іспиту, а також унеможливити корупційну складову.

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