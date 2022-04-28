МВС спростило отримання водійських посвідчень під час воєнного стану — Finance.ua
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МВС спростило отримання водійських посвідчень під час воєнного стану

Вчора 07:20Фондовий ринок
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МВС спростило отримання водійських посвідчень під час воєнного стануМВС спростило отримання водійських посвідчень під час воєнного стану, el-komplekt.com.ua
Міністерство внутрішніх справ значно спростило отримання під час воєнного стану водійських посвідчень у сервісних центрах.
Про це розповів начальник Головного сервісного центру МВС України Євген Мойсеєнко.
За його словами, щоб відновити чи обміняти водійське посвідчення, тепер не потрібна медична довідка.
«З початком війни велика кількість людей втратила свої документи, і послуга відновлення посвідчення водія стала однією з найзапитуваніших. Ми ініціювали зміни, які були ухвалені урядом, і забезпечили відновлення посвідчення водія без медичної довідки на період воєнного стану», — сказав Мойсеєнко.
Для відновлення водійського посвідчення достатньо звернутися до будь-якого сервісного центру, лише надавши паспорт та ідентифікаційний код.
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Також у сервісних центрах МВС відновили складання теоретичних і практичних іспитів для всіх категорій водіїв, значно спростивши їх.
«Розуміючи складний стан на дорогах та наявність блокпостів, ми змінили маршрути для складання практичних іспитів, погодивши ці маршрути з військовими адміністраціями. Загалом екзаменація відбувається у 19 областях та місті Києві. Також ми спростили процедуру складання практичних іспитів на період воєнного стану. Водіям легкових автомобілів, загально запитувана категорія В, зараз достатньо успішно скласти іспит на шляхах загального користування», — розповів Мойсеєнко.
Крім того, за його словами, на початку війни виник дефіцит водіїв для перевезення вантажів для критичної інфраструктури. Тому Головний сервісний центр МВС ініціював внесення змін до постанови уряду, яка дозволила громадянам на період воєнного стану керувати вантажним транспортом з посвідченням категорії В (легковий транспорт).
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«Ці зміни дали можливість швидкого збільшення логістичного потенціалу країни. Таким чином ми підтримуємо економічний потенціал країни, і це дозволило забезпечити доставку продуктів харчування та гуманітарних вантажів», — наголосив Мойсеєнко.
Також у Головному сервісному центрі МВС ініціювали скасування в умовах воєнного стану бюрократичних перешкод для перевезень небезпечних вантажів і допуску до них водіїв.
«Ми зробили все, щоб у період дії воєнного стану в країні не зупинилося забезпечення паливом та вибухонебезпечними речовинами. Були внесені зміни до нормативно-правових актів, які продовжили термін дії свідоцтв про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів та свідоцтв про підготовку водіїв транспортних засобів, що їх перевозять», — зауважив Мойсеєнко.
Він нагадав, що послуги сервісних центрів МВС надаються також у 31 ЦНАПі у 13 регіонах країни.

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За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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