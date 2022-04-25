Чи працюють камери автофіксації порушень ПДР під час воєнного стану — Finance.ua

Чи працюють камери автофіксації порушень ПДР під час воєнного стану
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що поліція наразі підвищує контроль за дотриманням водіями правил дорожнього руху й відповів на питання, чи працюють камери автофіксації порушень ПДР під час воєнного стану.
«Ми вже говорили неодноразово — ми повертаємося до контролю за дотриманням правил безпеки дорожнього руху. І навіть до підвищеного контролю. Відзначаються ДТП з потерпілими та загиблими, які ми реєструємо, і які пов’язані з нехтуванням ПДР. Багато хто під час режиму воєнного стану чомусь вирішив, що правила дорожнього руху не діють і можна їздити як заманеться. Насправді це не так. Ми будемо притягувати до відповідальності й проявляти жорстку позицію», — наголосив Олексій Білошицький.
Він також спростував чутки про те, що в умовах воєнного стану камери автоматичної фіксації порушень ПДР не працюють: «Камери контролю швидкості наразі можуть фіксувати правопорушення і хочу нагадати, що час винесення постанови може бути до 60 діб. Тому деякі правопорушення можуть бути опрацьовані пізніше».