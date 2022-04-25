Чи працюють камери автофіксації порушень ПДР під час воєнного стану — Finance.ua

Чи працюють камери автофіксації порушень ПДР під час воєнного стану

Вчора 19:49 — Особисті фінанси

Чи працюють камери автофіксації порушень ПДР під час воєнного стану

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що поліція наразі підвищує контроль за дотриманням водіями правил дорожнього руху й відповів на питання, чи працюють камери автофіксації порушень ПДР під час воєнного стану.

«Ми вже говорили неодноразово — ми повертаємося до контролю за дотриманням правил безпеки дорожнього руху. І навіть до підвищеного контролю. Відзначаються ДТП з потерпілими та загиблими, які ми реєструємо, і які пов’язані з нехтуванням ПДР. Багато хто під час режиму воєнного стану чомусь вирішив, що правила дорожнього руху не діють і можна їздити як заманеться. Насправді це не так. Ми будемо притягувати до відповідальності й проявляти жорстку позицію», — наголосив Олексій Білошицький.

Він також спростував чутки про те, що в умовах воєнного стану камери автоматичної фіксації порушень ПДР не працюють: «Камери контролю швидкості наразі можуть фіксувати правопорушення і хочу нагадати, що час винесення постанови може бути до 60 діб. Тому деякі правопорушення можуть бути опрацьовані пізніше».

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