ПДР: що потрібно знати біженцям у Польщі, які їдуть власним авто — Finance.ua

ПДР: що потрібно знати біженцям у Польщі, які їдуть власним авто

Вчора 13:02 — Особисті фінанси

ПДР: що потрібно знати біженцям у Польщі, які їдуть власним авто

Чимало українських біженців, виїжджаючи до Польщі на власному авто, не знають всіх правил руху дорогами сусідньої країни, що відмінні від українських.

Сайт «Сьогодні» розповів про основні відмінності ПДР між країнами, та які штрафи за їх порушення передбачені.

Головне, що потрібно запамʼятати (інформація із сайту держпослуг (інформація із сайту держпослуг gov.pl ):

ближнє світло фар авто має бути включене протягом усього дня цілий рік;

у пішохода є пріоритет не тільки коли він ступає на «зебру», а й коли тільки виходить на перехід;

обов’язкове дотримання безпечної дистанції з транспортним засобом, що їде попереду. Вона становить половину швидкості, з якою рухається авто. Наприклад, при швидкості на автомагістралі 100 км/год — відстань між авто 50 м);

водії повинні створювати «коридор життя» для вільного проїзду автомобілів екстрених служб, за необхідності, з’їжджаючи з лівої та правої смуг руху;

у Польщі діє правило послідовного виїзду одного транспортного засобу з кожної смуги. ПДР визначають принципи руху по окремих смугах у ситуації, коли їх кількість зменшується, а в місці звуження виникає пробка;

для водіння авто в Польщі необхідно мати ID-карту або паспорт, посвідчення водія, техпаспорт, поліс страхування цивільно-правової відповідальності.

Штрафи в Польщі

За інформацією автомобільної компанії Continental , у Польщі передбачені такі штрафи:

за керування авто без посвідчення водія штраф — не менше 1000 злотих;

за непристебнутий ремінь — 100 злотих;

за перевезення дитини в автокріслі на передньому сидінні обличчям назад до напрямку руху — 300 злотих;

за використання телефону під час їзди — 500 зл;

за водіння у нетверезому стані — від 50 до 5000 злотих, або арешт до 30 діб. Можливе покарання у вигляді максимального штрафу 30 тис. злотих та позбавлення прав до 3 років.

За перевищення встановлених лімітів швидкості у Польщі передбачено штрафи від 50 до 2500 злотих:

до 15 км/год — 100 злотих;

до 20 км/год — 200 злотих;

до 25 км/год — 300 злотих;

понад 25 км/год — 400 злотих;

понад 30 км/год — 800 злотих;

понад 40 км/год — 1000 злотих (2000 злотих — повторне порушення);

понад 50 км/год — 1500 злотих (3000 злотих — повторне порушення);

понад 60 км/год — 2000 злотих (4000 злотих — повторне порушення);

понад 70 км/год — 2500 злотих (5000 злотих — повторне порушення).

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