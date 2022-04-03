ПДР: що потрібно знати біженцям у Польщі, які їдуть власним авто — Finance.ua

Головне, що потрібно запамʼятати (інформація із сайту держпослуг gov.pl):
ближнє світло фар авто має бути включене протягом усього дня цілий рік;
у пішохода є пріоритет не тільки коли він ступає на «зебру», а й коли тільки виходить на перехід;
обов’язкове дотримання безпечної дистанції з транспортним засобом, що їде попереду. Вона становить половину швидкості, з якою рухається авто. Наприклад, при швидкості на автомагістралі 100 км/год — відстань між авто 50 м);
водії повинні створювати «коридор життя» для вільного проїзду автомобілів екстрених служб, за необхідності, з’їжджаючи з лівої та правої смуг руху;
у Польщі діє правило послідовного виїзду одного транспортного засобу з кожної смуги. ПДР визначають принципи руху по окремих смугах у ситуації, коли їх кількість зменшується, а в місці звуження виникає пробка;
для водіння авто в Польщі необхідно мати ID-карту або паспорт, посвідчення водія, техпаспорт, поліс страхування цивільно-правової відповідальності.
Штрафи в Польщі
За інформацією автомобільної компанії Continental, у Польщі передбачені такі штрафи:
за керування авто без посвідчення водія штраф — не менше 1000 злотих;
за непристебнутий ремінь — 100 злотих;
за перевезення дитини в автокріслі на передньому сидінні обличчям назад до напрямку руху — 300 злотих;
за використання телефону під час їзди — 500 зл;
за водіння у нетверезому стані — від 50 до 5000 злотих, або арешт до 30 діб. Можливе покарання у вигляді максимального штрафу 30 тис. злотих та позбавлення прав до 3 років.
За перевищення встановлених лімітів швидкості у Польщі передбачено штрафи від 50 до 2500 злотих: