Як оформити поліс "Зелена картка" для виїзду за кордон — Finance.ua

Як оформити поліс "Зелена картка" для виїзду за кордон

Вчора 11:30 — Страхування

Як оформити поліс "Зелена картка" для виїзду за кордон

Зелена картка — обов’язковий документ для поїздок за кордон на власному авто. Це свого роду автоцивілка, але для виїзду за межі країни.

Про тонкощі оформлення Зеленої картки розповіла керівниця служби турботи про клієнтів страхового бізнесу Finance.ua Дар’я Горбач під час вебінару «Зелена картка: все що потрібно знати при виїзді за кордон».

Виплата страхового відшкодування за Зеленою карткою здійснюється потерпілим третім особам за шкоду, заподіяну майну і здоров’ю третіх осіб.

Важливе про систему страхування

Міжнародна система автомобільного страхування «Зелена картка» виникла у 1949 році для створення єдиних та дієвих умов страхування при транскордонному русі транспортних засобів. Україна приєдналася до системи у 1997 році. Наразі сама система вже нараховує 48 країн-членів, переважно це країни Європи та СНД.

Сума страхового відшкодування встановлюється відповідно до законодавства країни, де стався страховий випадок. Наприклад, ліміт матеріальної шкоди в Польщі складає 1 млн євро, а в Іспанії — 15 млн євро.

Варто також зазначити, що сертифікат «Зелена картка» у всіх країнах має уніфіковану форму, тобто виглядає однаково.

Наявність цього сертифікату є обов’язковою умовою для всіх водіїв, які планують виїхати за кордон на власному авто.

Види Зеленої картки в Україні

для всіх країн-членів міжнародної системи Європейського союзу (47 країн);

для країн СНД — Молдови, Азербайджану, росії і білорусі. Однак у зв’язку з воєнним станом було прийнято рішення виключити з 5 квітня росію та білорусь із системи. Тобто українські страховики не зможуть виписувати та робити виплати за полісами тим автовласникам, які подорожують до цих двох країн.



Перевірити чинність страхування можливо на сайті Моторно-транспортного страхового бюро України (МТСБУ), яке є єдиним об’єднанням страховиків, що контролює роботу та виконання страхових зобов’язань компаній при обов’язковому страхуванні.

У разі відсутності полісу страхування, наприклад при перевірці правоохоронними органами інших країн, виписується штраф від 1 тис. євро (залежить від країни), також може бути встановлена заборона перетину кордону у майбутньому.

Тому краще не ризикувати і подбати про придбання полісу «Зеленої картки» заздалегідь. Зокрема, це ви можете зробити на сайті Finance.ua у розділі « Страхування ».

Що змінилося в автострахуванні з початком війни?

«Мабуть, ви вже бачили інформацію про те, що поліси „Зеленої картки“ зараз взагалі не потрібні. Але пропоную розібратися в деталях та офіційній інформації», — зазначила Горбач.

1 березня 2022 року Нацбанк України видав розпорядження, згідно з яким громадянам, що мають намір виїхати за кордон на власному автомобілі, не потрібно мати поліс страхування «Зелена картка». Таких домовленостей досягли з 4 країнами — Польщею, Угорщиною, Молдовою та Словаччиною. Тобто при перетині кордону з цими країнами наявність цього полісу перевірятися не буде.

«На прикордонних пунктах з цими країнами Зелену картку не перевірятимуть. І якщо перечитати рішення НБУ, то країни домовилися про те, щоб цей поліс не перевіряти. Але рішення про те, щоб у водіїв не було Зеленої картки, не було. Тобто водії можуть виїхати без Зеленої картки, але доведеться оформити автоцивілку у тій країні, куди вони приїхали, або онлайн в Україні», — наголосила експертка.

Крім того, МТСБУ з 2 березня спростило систему оформлення та зменшило ціни:

на період воєнного стану були знижені ціни на 50% для легкових авто зі строком дії 15 днів та 1 місяць;

дозвіл на оформлення електронних договорів Зелена картка шляхом генерування PDF-файлів. Також міжнародне страхове бюро надало роз’яснення, що країни-члени системи визнають українські електронні Зелені картки і що їх навіть не потрібно роздруковувати — достатньо мати PDF-файл у будь-якому ґаджеті.



"Додам, що рішення про те, що країни-сусіди не будуть перевіряти ці поліси, було також прийняте через значне навантаження на пропускні пункти на кордонах — так, за офіційними даними, у період з 24 до 27 лютого з України виїхало близько 2 млн осіб. Це половина від тієї кількості, що виїхала загалом за місяць. Тому на кордоні утворилися довжелезні черги на десятки кілометрів.

Окрім черги на перетин кордону існувала ще паралельна черга — на оформлення Зеленої картки. Тому до 1 березня обов’язковою умовою при перетині кордону була наявність фізичного оригінального бланкового поліса тієї уніфікованої форми. І більшість людей не встигли оформити поліси заздалегідь, тому й утворилася ще одна черга", — розповідає Горбач.

Які документи потрібні для оформлення Зеленої картки?

Дані з техпаспорта авто;

написання прізвища та імені страхувальника людини, на яку буде оформлюватися поліс (як у закордонному паспорті). До речі, поліс не обов’язково має оформлюватися на власника техпаспорту — він буде діяти на будь-яку особу, яка допущена до керування автомобілем;



ідентифікаційний номер.



"Зазначу, що Зелена картка має бути оформлена лише у друкованому вигляді — не важливо, бланк у вас чи його електронний вигляд. Поліси, що виписуються від руки, не визнаються міжнародним страховим бюро, а відшкодування за ними не буде проводитися.

Навмисно на цьому наголошую, адже не раз вже чула від клієнтів та бачила особисто поліси, що виписувалися від руки на кордоні. Такого робити не можна — будьте пильними і перевіряйте, у якій формі вам надається ця послуга", — порадила керівниця служби турботи про клієнтів страхового бізнесу.

Як оформити Зелену картку на Finance.ua?

Зараз більшість офісів страхових компаній переїхали на Західну Україну і повноцінно там працюють. Але задля своєї безпеки і для заощадження часу оформити поліс Зеленої картки краще онлайн на Finance.ua.

Ви можете залишити запит та надіслати документи для оформлення менеджеру зручним для вас методом. Після оформлення ви отримаєте:



поліс;

пам’ятку — як діяти при страховому випадку;



рекомендації від міжнародного страхового бюро.



Мінімальний термін оформлення становить 15 днів, а максимальний — 1 рік. Однак, якщо ви оформлюєте поліс на 15 днів, а потім розумієте, що вам треба залишитися за кордоном довше, ви завжди можете подовжити термін дії полісу у той же спосіб.

Ми як надійний та найбільший маркетплейс в Україні намагаємось зробити купівлю полісів максимально доступною та простою. Тож бережіть свій час та нерви — оформлюйте Зелену карту на Finance.ua.

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