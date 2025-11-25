0 800 307 555
В Україні посилять контроль за швидкістю мобільного інтернету та якістю зв'язку: Зеленський підписав закон

В Україні посилять контроль за швидкістю мобільного інтернету та якістю зв’язку: Зеленський підписав закон
В Україні посилять контроль за швидкістю мобільного інтернету та якістю зв’язку: Зеленський підписав закон
Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4670-IX, який спрямований на підвищення стабільності та якості мобільного інтернету і зв’язку по всій країні. Документ ухвалили з урахуванням умов воєнного часу, щоб українці зберігали доступ до зв’язку навіть у складних ситуаціях.
Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Що зміниться

  • Посилення контролю за якістю послуг. Швидкість мобільного інтернету тепер є офіційним показником, за яким контролюватимуть роботу операторів.
  • Можливість перевіряти швидкість через смартфон. Українці зможуть перевіряти якість мобільного інтернету через смартфони. Результати тестування швидкості автоматично надходитимуть до НКЕК, що дозволить оперативно аналізувати ситуацію і реагувати на можливі проблеми.
  • Нові умови для розбудови інфраструктури. Оператори отримають можливість швидше будувати базові станції в сільській місцевості після скасування мораторію на перевірку.
  • Нацроумінг залишиться доступним і після завершення воєнного стану.
Нагадаємо, відповідний законопроєкт № 12094 парламент ухвалив у другому читанні 4 листопада. «Швидкий і стабільний мобільний інтернет має бути в кожному куточку країни — у містах, селах і навіть коли ви в дорозі. Парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт № 12094. Це важливий крок до забезпечення безперервного зв’язку для всіх українців», — заявляв тоді міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Також Finance.ua писав, що Україна стала першою країною в Європі, де почав працювати пілот технології Starlink Direct to Cell. Абоненти Київстар тепер можуть надсилати повідомлення через супутник навіть за повної відсутності мобільного покриття.
Зеленський
