В Україні посилять контроль за швидкістю мобільного інтернету та якістю зв’язку: Зеленський підписав закон Сьогодні 16:33

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4670-IX, який спрямований на підвищення стабільності та якості мобільного інтернету і зв’язку по всій країні. Документ ухвалили з урахуванням умов воєнного часу, щоб українці зберігали доступ до зв’язку навіть у складних ситуаціях.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Що зміниться

Посилення контролю за якістю послуг. Швидкість мобільного інтернету тепер є офіційним показником, за яким контролюватимуть роботу операторів.

Можливість перевіряти швидкість через смартфон. Українці зможуть перевіряти якість мобільного інтернету через смартфони. Результати тестування швидкості автоматично надходитимуть до НКЕК, що дозволить оперативно аналізувати ситуацію і реагувати на можливі проблеми.

Нові умови для розбудови інфраструктури. Оператори отримають можливість швидше будувати базові станції в сільській місцевості після скасування мораторію на перевірку.

Нацроумінг залишиться доступним і після завершення воєнного стану.

Нагадаємо, відповідний законопроєкт № 12094 парламент ухвалив у другому читанні 4 листопада. «Швидкий і стабільний мобільний інтернет має бути в кожному куточку країни — у містах, селах і навіть коли ви в дорозі. Парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт № 12094. Це важливий крок до забезпечення безперервного зв’язку для всіх українців», — заявляв тоді міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Також Finance.ua писав, що Україна стала першою країною в Європі, де почав працювати пілот технології Starlink Direct to Cell. Абоненти Київстар тепер можуть надсилати повідомлення через супутник навіть за повної відсутності мобільного покриття.

