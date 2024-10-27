В Україні подорожчали овочі борщового набору — Finance.ua

В Україні подорожчали овочі борщового набору Сьогодні 20:11 — Аграрний ринок

В Україні подорожчали овочі борщового набору

За останній рік найбільше зросли ціни на овочі борщового набору, тоді як гречка та яйця подешевшали. У вересні інфляція досягла 8,6% у річному вимірі й продовжує прискорюватися.

Про це повідомляє голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на дані Держстату.

Проте динаміка зміни цін по окремих групах товарів і послуг залишається різноспрямованою.

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Гетманцев зазначає, що серед топ-позицій, які подорожчали за останній рік, в основному овочі борщового набору. Тоді як найбільше подешевшали — гречка, просо, яйця.

Топ-10 товарів/ послуг, які подешевшали:

гречка (-28,1%);

пшоно (-21,2%);

яйця (-20,2%);



свинина (-10,3%);



цукор (-4,9%);



сало (-3,6%);



горілка (-2,6%);



дизельне пальне (-1,4%);

олія соняшникова (-1,3%);

птиця (тушка) (-0,6%)



Топ — 10 товарів/ послуг, які подорожчали

капуста (+208,8%);

картопля (+88,8%);

морква (+51%);

буряк (+38,6%);

масло вершкове (+24,9%);

газ скраплений (+24,4%);

жарознижувальні/ знеболювальні (вітчизняні) (+22,8%);

цибуля (21,2%);

яблука (+20,4%);

страхування авто (+20,3%)

У цілому, із 54 позицій, які моніторить Держстат, 44 зросли у ціні за останній рік.

Що впливає на ціни

Фактори впливу на ціни різні. Вагомим про-інфляційним чинником залишається зростання витрат на енергоспоживання та оплату праці.

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Водночас, по с. г культурам багато залежить від врожаю, потужностей для зберігання, якості посівного матеріалу, можливостей для експорту та ін. чинників, які можуть грати як в плюс, так і мінус зростанню цін.

Нагадаємо, у серпні споживчі ціни зросли на 0,6% до липневого показника, з початку року рівень інфляції прискорився до 4,9%, у річному виміри — до 7,5%.

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