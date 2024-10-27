В Україні подорожчали овочі борщового набору — Finance.ua

В Україні подорожчали овочі борщового набору
За останній рік найбільше зросли ціни на овочі борщового набору, тоді як гречка та яйця подешевшали. У вересні інфляція досягла 8,6% у річному вимірі й продовжує прискорюватися.
Про це повідомляє голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на дані Держстату.
Проте динаміка зміни цін по окремих групах товарів і послуг залишається різноспрямованою.
Гетманцев зазначає, що серед топ-позицій, які подорожчали за останній рік, в основному овочі борщового набору. Тоді як найбільше подешевшали — гречка, просо, яйця.
Топ-10 товарів/ послуг, які подешевшали:
- гречка (-28,1%);
- пшоно (-21,2%);
- яйця (-20,2%);
- свинина (-10,3%);
- цукор (-4,9%);
- сало (-3,6%);
- горілка (-2,6%);
- дизельне пальне (-1,4%);
- олія соняшникова (-1,3%);
- птиця (тушка) (-0,6%)
Топ — 10 товарів/ послуг, які подорожчали
- капуста (+208,8%);
- картопля (+88,8%);
- морква (+51%);
- буряк (+38,6%);
- масло вершкове (+24,9%);
- газ скраплений (+24,4%);
- жарознижувальні/ знеболювальні (вітчизняні) (+22,8%);
- цибуля (21,2%);
- яблука (+20,4%);
- страхування авто (+20,3%)
У цілому, із 54 позицій, які моніторить Держстат, 44 зросли у ціні за останній рік.
Що впливає на ціни
Фактори впливу на ціни різні. Вагомим про-інфляційним чинником залишається зростання витрат на енергоспоживання та оплату праці.
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Водночас, по с. г культурам багато залежить від врожаю, потужностей для зберігання, якості посівного матеріалу, можливостей для експорту та ін. чинників, які можуть грати як в плюс, так і мінус зростанню цін.
Нагадаємо, у серпні споживчі ціни зросли на 0,6% до липневого показника, з початку року рівень інфляції прискорився до 4,9%, у річному виміри — до 7,5%.
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