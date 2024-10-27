В Україні подорожчали овочі борщового набору — Finance.ua
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В Україні подорожчали овочі борщового набору

Аграрний ринок
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В Україні подорожчали овочі борщового набору
В Україні подорожчали овочі борщового набору
За останній рік найбільше зросли ціни на овочі борщового набору, тоді як гречка та яйця подешевшали. У вересні інфляція досягла 8,6% у річному вимірі й продовжує прискорюватися.
Про це повідомляє голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на дані Держстату.
Проте динаміка зміни цін по окремих групах товарів і послуг залишається різноспрямованою.
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Гетманцев зазначає, що серед топ-позицій, які подорожчали за останній рік, в основному овочі борщового набору. Тоді як найбільше подешевшали — гречка, просо, яйця.

Топ-10 товарів/ послуг, які подешевшали:

  • гречка (-28,1%);
  • пшоно (-21,2%);
  • яйця (-20,2%);
  • свинина (-10,3%);
  • цукор (-4,9%);
  • сало (-3,6%);
  • горілка (-2,6%);
  • дизельне пальне (-1,4%);
  • олія соняшникова (-1,3%);
  • птиця (тушка) (-0,6%)

Топ — 10 товарів/ послуг, які подорожчали

  • капуста (+208,8%);
  • картопля (+88,8%);
  • морква (+51%);
  • буряк (+38,6%);
  • масло вершкове (+24,9%);
  • газ скраплений (+24,4%);
  • жарознижувальні/ знеболювальні (вітчизняні) (+22,8%);
  • цибуля (21,2%);
  • яблука (+20,4%);
  • страхування авто (+20,3%)
У цілому, із 54 позицій, які моніторить Держстат, 44 зросли у ціні за останній рік.

Що впливає на ціни

Фактори впливу на ціни різні. Вагомим про-інфляційним чинником залишається зростання витрат на енергоспоживання та оплату праці.
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Водночас, по с. г культурам багато залежить від врожаю, потужностей для зберігання, якості посівного матеріалу, можливостей для експорту та ін. чинників, які можуть грати як в плюс, так і мінус зростанню цін.
Нагадаємо, у серпні споживчі ціни зросли на 0,6% до липневого показника, з початку року рівень інфляції прискорився до 4,9%, у річному виміри — до 7,5%.

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За матеріалами:
Finance.ua
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