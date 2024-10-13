Світові ціни на продукти у вересні зросли рекордними темпами за останні півтора року — Finance.ua

Світові ціни на продукти у вересні зросли рекордними темпами за останні півтора року
Світові ціни на продовольчі товари у вересні поточного року зростали найшвидше за 18 місяців, і це стосувалося всіх груп товарів.
Про це пише профільне видання bizagro з посиланням на дані Продовольчої та сільськогосподарської організаціії ООН (FAO).
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«Індекс продовольчих цін FAO, який відстежує щомісячні зміни міжнародних цін на продовольчі товари в усьому світі, у вересні становив у середньому 124,4 пункта, що на 3% більше, ніж у серпні, і на 2,1% більше, ніж роком раніше», — зазначили в організації.
Індекс ФАО цін на цукор показав у вересні найбільше зростання (+10,4%).
Це пов’язано з погіршенням перспектив урожаю в Бразилі, а також побоюваннями, що рішення Індії зняти обмеження на використання цукрової тростини для виробництва етанолу може вплинути на обсяги експорту цукру.
Зросли Індекси цін на зернові (+3%), олію (+4,6%), молочні продукти (+3,8%) та м’ясо (0,4%).
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