В Україні почали впроваджувати Єдиний державний реєстр адрес у регіонах — Finance.ua

В Україні почали впроваджувати Єдиний державний реєстр адрес у регіонах Сьогодні 09:30 — Казна та Політика

В Україні почали впроваджувати Єдиний державний реєстр адрес у регіонах

В Україні почали впроваджувати Єдиний державний реєстр адрес (ЄДРА), мета якого — впорядкувати дані адресації об‘єктів нерухомості як в контексті містобудування, так і в контексті майнових прав.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

«Інформація з ЄДРА забезпечуватиме взаємодію між інформаційними системами на різних рівнях управління. Це дасть змогу громадянам мати достовірні дані в реєстрі та отримувати низку потрібних соціальних і адміністративних послуг: реєстрацію місця проживання, отримання пільг чи субсидії», — сказано в повідомленні.

Також даний реєстр убезпечить від шахрайства щодо прав власності на нерухомість.

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Нагадаємо, нещодавно Уряд України ухвалив Постанову про створення Єдиного державного реєстру адрес (ЄДРА). Його мета полягає в систематизації адресної інформації та створенні єдиного достовірного джерела адресних даних, де буде міститися інформація про кожен населений пункт, кожну вулицю і кожен номер будівлі. ЄДРА є одним із базових реєстрів відповідно до Закону України «Про публічні електронні реєстри».

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