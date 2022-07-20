В Україні планують змінити правила обліку води й тепла — Finance.ua

В Україні планують змінити правила обліку води й тепла Вчора 11:01 — Казна та Політика

В Україні планують змінити правила обліку води й тепла

Кабінет Міністрів України підтримав законопроєкт, який визначає особливості комерційного обліку теплової енергії та водопостачання на час воєнного стану.

Відповідний законопроєкт Уряд схвалив на засіданні 19 липня, передає пресслужба Міністерство розвитку громад і територій.

Для чого це необхідно

Внаслідок збройної агресії росії підприємства—надавачі комунальних послуг не мають можливості на окремих територіях своєчасно фіксувати показники вузлів комерційного обліку теплової енергії та водопостачання. Це впливає на нарахування плати за спожиті послуги.

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Крім того, наразі неможливо встановлювати відповідні лічильники коштом тарифної складової, адже уряд рекомендував не підвищувати тарифи для населення.

«Відтак прийняте рішення — це захист інтересів як споживачів, так і виконавців цих послуг», — зазначила заступниця міністра розвитку громад та територій України Наталія Хоцянівська.

Що передбачає законопроєкт:

визначення на законодавчому рівні особливостей комерційного обліку комунальних послуг, враховуючи введення в Україні воєнного стану (в частині зняття показань вузлів комерційного обліку, здійснення повірки вузлів комерційного обліку, нарахування плати споживачам за комунальні послуги);

перенесення терміну застосування фінансових санкцій до підприємств тепло-, водопостачання за не встановлення вузлів комерційного обліку води та теплової енергії та граничного терміну встановлення таких вузлів обліку (до 1 серпня 2024 року).

Довідка Finance.ua:

Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт № 7531, який передбачає заборону на примусове стягнення боргів за комунальні послуги під час війни;

профільний комітет пропонує виплатити компаніям, що постачають газ для населення на умовах ПСО, 150 млрд грн компенсації вартості газу та 38 млрд на компенсацію місцевим бюджетам різниці в тарифах на комунальні послуги.



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