Українцям виплатять 410 мільйонів гривень залишків пільг за комуналку — Finance.ua

Українцям виплатять 410 мільйонів гривень залишків пільг за комуналку Вчора 12:01 — Казна та Політика

Українцям виплатять 410 мільйонів гривень залишків пільг за комуналку

Протягом липня Ощадбанк перекаже на рахунки 325 тисяч людей, які отримують пільги на житлово-комунальні послуги, залишки коштів таких пільг, які не були використані протягом опалювального сезону 2021-2022 років. Йдеться про 410 мільйонів гривень.

Про це повідомила міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

«Незважаючи на додаткове навантаження, пов’язане з воєнним станом та великою кількістю внутрішньо переміщених осіб, регіональні органи соціального захисту перевірили суми залишків пільг, які були сформовані на облікових записах пільговиків станом на 01.06.2022. Наразі перевірку завершено і всю необхідну інформацію передано до Ощадбанку», — повідомила Лазебна.

Коли кошти надійдуть споживачам

Протягом липня 2022 року Ощадбанк зарахує на рахунки пільговиків зазначені залишки коштів.

Про таке перерахування Ощадбанк поінформує людей в SMS або інформаційних повідомленнях через електронні засоби зв’язку (за наявності у банку інформації про номер мобільного телефону пільговика).

Дізнатись про обсяг залишків коштів за своїм обліковим записом можна у своєму персональному кабінеті на офіційному сайті Ощадбанку.

Якщо у людини, яка отримує пільги, немає відкритого рахунку в АТ ,,Ощадбанк", то вона може відкрити його. Для цього необхідно подати відповідну заяву до АТ ,,Ощадбанк" до грудня поточного року. Тобто подати заяву про відкриття рахунку пільговики можуть протягом липня‒грудня.

Довідка Finance.ua:

українці під час війни не звільняються від сплати комунальних платежів. При цьому накопичені борги доведеться погашати у повному обсязі. Однак є невеликий виняток — деяких споживачів можуть звільнити від оплати за розподіл газу;

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради проекти законів щодо заборони підвищувати тарифи на газ, розподіл газу, тепло та гарячу воду під час воєнного стану. Мораторій на збільшення тарифів у 2022 році буде коштувати 264 млрд гривень.



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