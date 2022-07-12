Українцям виплатять 410 мільйонів гривень залишків пільг за комуналку — Finance.ua

Українцям виплатять 410 мільйонів гривень залишків пільг за комуналку
Протягом липня Ощадбанк перекаже на рахунки 325 тисяч людей, які отримують пільги на житлово-комунальні послуги, залишки коштів таких пільг, які не були використані протягом опалювального сезону 2021-2022 років. Йдеться про 410 мільйонів гривень.
Про це повідомила міністр соціальної політики України Марина Лазебна.
«Незважаючи на додаткове навантаження, пов’язане з воєнним станом та великою кількістю внутрішньо переміщених осіб, регіональні органи соціального захисту перевірили суми залишків пільг, які були сформовані на облікових записах пільговиків станом на 01.06.2022. Наразі перевірку завершено і всю необхідну інформацію передано до Ощадбанку», — повідомила Лазебна.
Коли кошти надійдуть споживачам
Протягом липня 2022 року Ощадбанк зарахує на рахунки пільговиків зазначені залишки коштів.
Про таке перерахування Ощадбанк поінформує людей в SMS або інформаційних повідомленнях через електронні засоби зв’язку (за наявності у банку інформації про номер мобільного телефону пільговика).
Дізнатись про обсяг залишків коштів за своїм обліковим записом можна у своєму персональному кабінеті на офіційному сайті Ощадбанку.
Якщо у людини, яка отримує пільги, немає відкритого рахунку в АТ ,,Ощадбанк", то вона може відкрити його. Для цього необхідно подати відповідну заяву до АТ ,,Ощадбанк" до грудня поточного року. Тобто подати заяву про відкриття рахунку пільговики можуть протягом липня‒грудня.
Довідка Finance.ua:
- українці під час війни не звільняються від сплати комунальних платежів. При цьому накопичені борги доведеться погашати у повному обсязі. Однак є невеликий виняток — деяких споживачів можуть звільнити від оплати за розподіл газу;
- Кабінет міністрів подав до Верховної Ради проекти законів щодо заборони підвищувати тарифи на газ, розподіл газу, тепло та гарячу воду під час воєнного стану. Мораторій на збільшення тарифів у 2022 році буде коштувати 264 млрд гривень.
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