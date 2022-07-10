НКРЕКП назвала комунальну послугу, за яку можна не платити: які умови — Finance.ua

НКРЕКП назвала комунальну послугу, за яку можна не платити: які умови Вчора 11:02 — Особисті фінанси

НКРЕКП назвала комунальну послугу, за яку можна не платити: які умови

Українці під час війни не звільняються від сплати комунальних платежів та мають платити за послуги. При цьому накопичені борги доведеться погашати у повному обсязі.

Однак є невеликий виняток — деяких споживачів можуть звільнити від оплати за розподіл газу. Які умови для звільнення — читайте далі.

Як заявили у Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), в умовах дії військового стану за доставку газу можна не сплачувати, якщо внаслідок військових дій була пошкоджена інфраструктура та облгази не можуть виконувати свої зобов’язання щодо забезпечення цілодобового доступу до газорозподільної системи.

Також від оплати за доставку газу звільняються споживачі, які мали пошкоджений об’єкт газоспоживання або внутрішньобудинкову систему газопостачання.

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Що з платіжками? У цих двох випадках плата за розподіл газу не нараховуватиметься, але лише на час відсутності цілодобового доступу до газорозподільної системи.

Перерахунок роблять облгази, і деякі з них уже зробили це. Для перерахунку інформацію їм мають передати аварійні та технічні служби, які складали акти про пошкодження об’єктів критичної інфраструктури.

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