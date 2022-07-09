Перехід на нові платіжки за газ в Україні відкладається: нардепи затвердили відтермінування — Finance.ua

Перехід на нові платіжки за газ в Україні відкладається: нардепи затвердили відтермінування Вчора 09:31 — Особисті фінанси

Перехід на нові платіжки за газ в Україні відкладається: нардепи затвердили відтермінування

В Україні офіційно відтермінували запровадження платіжок за газ нового зразка. Ще з 1 травня 2022 року спожите паливо мали рахувати не в кубометрах, а в кіловат-годинах. Передбачалося, що українці платитимуть не за обсяг спаленого газу, а за одержані одиниці енергії, як і європейці. Однак тепер перехід відкладено на післявоєнний час.

Таке рішення передбачено законопроєктом № 7305 . Його ухвалили у другому читанні та загалом на засіданні Верховної Ради 8 липня. За проголосували 286 народних депутатів.

Документ встановлює, що перехід на облік обсягу газу в одиницях енергії відтерміновано до 1 травня, що настане після воєнного стану. Зазначається, що до цього процес переходу технічно неможливий через повномасштабну військову агресію росії.

До речі, коли перехід на нову систему все ж таки відбудеться, нові лічильники встановлювати не доведеться. Передбачається, що переводити обсяг газу в кіловати енергії має газовий оператор.

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