У «Нафтогазі» пояснили, чому українці знову почали отримувати по дві платіжки за газ — Finance.ua
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У «Нафтогазі» пояснили, чому українці знову почали отримувати по дві платіжки за газ

Особисті фінанси
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У «Нафтогазі» пояснили, чому українці знову почали отримувати по дві платіжки за газ
У «Нафтогазі» пояснили, чому українці знову почали отримувати по дві платіжки за газ
У газопостачальній компанії «Нафтогаз України» пояснили, чому українці знову почали отримувати по дві платіжки за газ.
Про це йдеться в повідомленні компанії на сторінці у Facebook.
«Велика кількість наших клієнтів уже отримали друковану платіжку за газ і ще одну — за транспортування. Для декого це стало сюрпризом, адже попередній постачальник надсилав усього одну», — сказано в повідомленні.
Як пояснює «Нафтогаз», оплата газу та його доставку розділена ще з січня 2020 року в межах реформи газового ринку. Саме тоді було ухвалено закон, який передбачає, що продавати газ і доставляти його споживачеві мають різні компанії.
Отже, щомісяця споживачі отримують дві платіжки за газ:
  • за доставку / розподіл газу (від оператора ГРМ);
  • за спожитий газ (від постачальника — ГК «Нафтогаз України»).
Чи треба тепер платити більше:
  • плата за транспортування або розподіл газу не є ані новим, ані додатковим платежем.
Тариф на розподіл газу відрізняється в кожній області. Наприклад, у Дніпропетровській — 1,26 грн за 1 куб. м на місяць (без ПДВ), а на Закарпатті ця ж послуга коштує 1,99 грн (без ПДВ).

Довідка Finance.ua:

  • споживачі, які раніше отримували природний газ від 17 постачальників під брендом Твій газзбут та ТОВ Одесагаз-Постачання та здійснювали оплати через 104.ua, отримають рахунки за травень від ДК «Нафтогаз України». Укладати додаткові договори не потрібно, адже перехід відбувся автоматично;
  • комунальне підприємство «Київтеплоенерго» надало роз’яснення щодо нарахувань за теплову енергію для приготування гарячої води та роботи рушникосушарок;
  • під час дії воєнного стану заборонено відключати споживачіввід будь-яких комунальних послуг за несплату, а також нараховувати пеню і інші види штрафів. Однак, коли закінчиться воєнний стан, за комунальні послуги доведеться розраховуватись.
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За матеріалами:
Finance.ua
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