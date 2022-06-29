У «Нафтогазі» пояснили, чому українці знову почали отримувати по дві платіжки за газ — Finance.ua

У «Нафтогазі» пояснили, чому українці знову почали отримувати по дві платіжки за газ Вчора 12:00 — Особисті фінанси

У «Нафтогазі» пояснили, чому українці знову почали отримувати по дві платіжки за газ

У газопостачальній компанії «Нафтогаз України» пояснили, чому українці знову почали отримувати по дві платіжки за газ.

Про це йдеться в повідомленні компанії на сторінці у Facebook.

«Велика кількість наших клієнтів уже отримали друковану платіжку за газ і ще одну — за транспортування. Для декого це стало сюрпризом, адже попередній постачальник надсилав усього одну», — сказано в повідомленні.

Як пояснює «Нафтогаз», оплата газу та його доставку розділена ще з січня 2020 року в межах реформи газового ринку. Саме тоді було ухвалено закон, який передбачає, що продавати газ і доставляти його споживачеві мають різні компанії.

Отже, щомісяця споживачі отримують дві платіжки за газ:

за доставку / розподіл газу (від оператора ГРМ);

за спожитий газ (від постачальника — ГК «Нафтогаз України»).

Чи треба тепер платити більше:

плата за транспортування або розподіл газу не є ані новим, ані додатковим платежем.

Тариф на розподіл газу відрізняється в кожній області. Наприклад, у Дніпропетровській — 1,26 грн за 1 куб. м на місяць (без ПДВ), а на Закарпатті ця ж послуга коштує 1,99 грн (без ПДВ).

Довідка Finance.ua:

споживачі, які раніше отримували природний газ від 17 постачальників під брендом Твій газзбут та ТОВ Одесагаз-Постачання та здійснювали оплати через 104.ua, отримають рахунки за травень від ДК «Нафтогаз України». Укладати додаткові договори не потрібно, адже перехід відбувся автоматично;

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