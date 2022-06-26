Платежі за газ: як новим клієнтам зареєструватися в «Нафтогазі» та як отримати рахунок за газ — Finance.ua
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Платежі за газ: як новим клієнтам зареєструватися в «Нафтогазі» та як отримати рахунок за газ

Особисті фінанси
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З 1 травня клієнтами «Нафтогазу» стали 8,8 млн. нових українських домогосподарств. Ці користувачі також отримуватимуть послуги за фіксованою ціною — 7,96 грн/м³ (з ПДВ, без вартості транспортування).
«Нафтогаз» цю вартість кубометра блакитного палива вважає однією з найвигідніших на ринку, пише НВ.
У компанії нагадали, що споживачі, які раніше отримували природний газ від 17 постачальників під брендом Твій газзбут та ТОВ Одесагаз-Постачання та здійснювали оплати через 104.ua, отримають рахунки за травень від ДК Нафтогаз України.
«Укладати додаткові договори не потрібно, адже перехід відбувся автоматично», — наголошують у «Нафтогазі».

Як отримати номер особового рахунку?

Для отримання номера особового рахунку кожен новий клієнт має виконати таке:
  • перейти в чатбот GASUA у Viber, Telegram або NaftogazGasSupply у Facebook Messenger;
  • ввести ЕІС-код (16 символів);
*EIC — це персональний газовий номер об’єкта газопостачання, що складається з 16 символів (латинських літер та цифр). Наприклад, 56XM19A205987456. Його можна знайти в особистому кабінеті, контакт-центрі вашого облгазу або в рахунку за розподіл чи постачання газу
  • отримати особовий рахунок споживача;
  • зареєструватись в особистому кабінеті my.gas.ua.
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Навіщо потрібен особовий рахунок?

За допомогою особового рахунку клієнт може:
  • дізнаватися та оплачувати рахунки за газ;
  • завантажувати довідку про пільги та субсидії;
  • отримувати акт звіряння тощо.
Також ви можете отримати особовий рахунок, звернувшись до контакт-центру ДК «Нафтогаз України».
У НАК «Нафтогаз України» зазначають, що всі пільги та субсидії, при зміні постачальника, зберігаються автоматично.

Як отримати рахунок за газ?

Отримати рахунок за спожитий газ у травні можна кількома зручними способами, зокрема:
  • в особистому кабінеті на my.gas.ua (номер особового рахунку можна отримати в чаті або контакт-центрі);
  • Укрпоштою після 20 числа поточного місяця (тільки у тих регіонах, де відсутні активні бойові дії).
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Як сплатити рахунок за газ?

Заплатити за спожитий газ можна кількома способами.
За реквізитами
ТОВ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»
ЄГРПОУ: 40121452
IBAN: UA893004650000000260323012042 в АТ «Ощадбанк» м. Києва
МФО 300465
онлайн:
  • в особистому кабінеті на my.gas.ua (номер особового рахунку можна отримати в чаті або контакт-центрі);
  • через сайти та мобільні додатки банків;
  • за допомогою платіжних систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay, Apple Pay, Google Pay).
Офлайн:
  • через платіжні термінали самообслуговування;
  • у будь-якому відділенні банку;
  • через відділення Укрпошти чи Нової пошти.
Нагадаємо, що при оплаті за газ в особистому кабінеті на my.gas.ua або в чаті GASUA до 30 червня нараховується знижка 1%, а використовувати його клієнт зможе під час наступного платежу.
Щодо послуг споживачів природного газу працюють такі номери контакт-центру НАК «Нафтогаз України»:
  • +38 066 300 2888;
  • +38 098 300 2888;
  • +38 093 300 2888.

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