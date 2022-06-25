Як повернути переплату за газ, якщо сплатили не тому постачальнику — Finance.ua

Як повернути переплату за газ, якщо сплатили не тому постачальнику 25.06.2022, 08:01 — Особисті фінанси

Як повернути переплату за газ, якщо сплатили не тому постачальнику

Споживач, який помилково переплатив за газ, має право на повернення коштів.

Про це повідомляють експерти ГазПравди.

«У разі переплати сума переплати зараховується в рахунок оплати на наступний розрахунковий період або повертається на поточний рахунок споживача на його письмову вимогу протягом п’яти робочих днів після отримання такої вимоги», — сказано в повідомленні.

Це стосується й випадків, коли споживачі сплатили за травень 2022 року попереднім постачальникам газу, хоча насправді вже отримували паливо від Газопостачальної компанії «Нафтогаз України», як від постачальника «останньої надії».

Як пишуть експерти ГазПравди, люди отримували як електронні, так і паперові платіжки вже після 20 червня — тобто після повідомлення Нафтогазу про зміну постачальника для 8,8 млн споживачів. Проте, не розібравшись у ситуації, чимало людей таки сплатили травневі «платіжки» за ненадані послуги від попередніх газзбутів. Тепер їх цікавить, як повернути гроші й чи можна їх автоматично перерахувати новому постачальнику.

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Як зазначається, при зміні постачальника газу переплата за спожитий газ на рахунок нового постачальника не переходить. Також переплату за постачання газу не можна переадресувати на оплату за розподіл (доставку) газу.

Проте можливо повернути кошти на свій рахунок. Для цього слід звернутися до вашого попереднього постачальника газу та написати заяву. Вона складається у довільній формі, але обов’язково слід вказати номер особового рахунку.

Надіслати заяву можна поштою на офіційну адресу вашого старого постачальника. Також заяву можна надіслати електронним листом на офіційну електронну адресу, в такому випадку слід надсилати підписану фото копію заяви.

До заяви необхідно додати такі документи:

копію паспорта власника особового рахунку (1,2 сторінки та реєстрація);

копію ідентифікаційного коду власника особового рахунку;

довідку з реквізитами карткового рахунку з банку (або виписка з Приват24);

копію квитанції про оплату за природний газ за період, коли виникла переплата.

Усі копії документів мають бути завірені споживачем, а саме містити напис «згідно з оригіналом», дату та підпис.

Довідка Finance.ua:

в Україні спростили зміну постачальника для споживача, що не є побутовим, на період дії воєнного стану;

парламент схвалив у першому читанні законопроект № 7427 про введення мораторію на підвищення тарифів залучення понад 180 млрд грн від міжнародних партнерів на покриття різниці тарифів;

«Нафтогаз» на час воєнного стану та 6 місяців після його завершення постачатиме блакитне паливо операторам газорозподільних систем за фіксованою ціною.



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